Luz verde a tramitar la reforma del Estatuto de PP-A y Cs para eliminar aforamientos, con la única abstención de PSOE-A

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves la toma en consideración de la propuesta presentada conjuntamente por PP-A y Ciudadanos (Cs) de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para eliminar los aforamientos a la clase política, para lo que ha contado con el apoyo de Vox y Adelante Andalucía y con la abstención del Grupo Socialista.

Según se recoge en la iniciativa, la reforma estatutaria supondrá la supresión del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 101, del apartado 5 del artículo 118, del artículo 122 y del apartado 1º del artículo 142. Se trata única y exclusivamente de una reforma para la supresión de los aforamientos, dado que ambos portavoces han dejado claro que no están dispuestos a incluir otros asuntos.

Una vez que la iniciativa ha sido tomada en consideración, se tramitará en la comisión de Desarrollo Estatutario y volverá al Pleno del Parlamento donde se someterá a votación para su aprobación o rechazo. Si es aprobada, se enviará a las Cortes Generales para su ratificación y una vez superados todos estos trámites se celebraría un referéndum sobre la reforma del Estatuto.

En defensa de la iniciativa, el portavoz de Cs, Sergio Romero, ha explicado que esta reforma del Estatuto de Autonomía supone recortar privilegios a la clase política para que los ciudadanos empiecen a creer en que "quienes hemos venido a la política para servir y no para servirnos con privilegios". En su opinión, quienes no la apoyen será "por miedo, pereza o por acatar la disciplina de su partido". "Nada ha de frenarnos en un camino hacia la igualdad y la regeneración y que no tiene marcha atrás", ha añadido.

El diputado del PP-A Toni Martín ha manifestado que puede que en la opinión pública haya calado la idea de que un aforado no tiene que rendir cuentas ante la justicia, cuando no es así, sino que en caso de ser imputado goza del derecho de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a cualquier ciudadano. Ha insistido en que se ha generalizado la idea que los aforamientos no son más que una estratagema de políticos para beneficiar a políticos, cuando estos apenas representan el uno por ciento del total de aforados que hay en España.

Por el PSOE-A, el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, ha avisado de que la propuesta es "pura propaganda electoral" y que demuestra que a PP-A y Cs "les importa un pimiento el Estatuto" porque si le diera el valor que tiene "vendrían con un planteamiento más riguroso y no con la ligereza y falta de análisis que lo hacen" con lo que demuestran "poco rigor y poco respeto a la Cámara".

La presidenta del Grupo de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha asegurado que votarán a favor de esta iniciativa porque no comparten los aforamientos para la clase política pero consideran que la reforma que ha traído el cogobierno demuestra su "talla política" porque se trata, a su juicio, de una reforma "de pacotilla, parcial e interesada, que busca única y exclusivamente la supresión de aforamientos".

Finalmente, el diputado de Vox Manuel Gavira ha considerado que la supresión de los aforamientos es una medida que persigue "eliminar privilegios y desigualdades procesales". Ha indicado que su partido no es partidario de los privilegios procesales, sino que quiere que los representantes políticos sean iguales que el resto de ciudadanos ante la ley.

BAJADA DE IMPUESTOS

También ha convalidado este jueves con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que PSOE-A y Adelante Andalucía han votado en contra, el decreto-ley sobre las nuevas medidas fiscales del Gobierno autonómico y que supone la modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la comunidad autónoma en materia de tributos cedidos, para el impulso y dinamización de la actividad económica. El Pleno ha rechazado además la tramitación del decreto como proyecto de ley.

Según ha expuesto ante el Pleno del Parlamento el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, esta medida supone una reforma fiscal que afecta al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, al tramo autonómico del IRPF y al impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Con esta reforma fiscal, el Ejecutivo andaluz persigue un doble objetivo, "colocar a Andalucía entre las comunidades autónomas con una fiscalidad más baja y generar condiciones que favorezcan la dinamización de la economía". Ha precisado que esta reforma y su consecuente reducción de impuestos se aplicarán de forma progresiva para garantizar la sostenibilidad financiera, así como que es una palanca para potenciar la creación de empleo en Andalucía.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Antonio Ramírez de Arellano ha denunciado el "electoralismo" de las medidas fiscales del Gobierno andaluz, porque se han aprobado poco antes de las elecciones generales, y ha señalado que nada justificaba la urgencia de recurrir al decreto ley, de manera que ha pedido que se dé luz verde a la tramitación como proyecto de ley en el Parlamento.

En nombre del PP-A, su diputada y secretaria general del PP-A, Loles López, ha dicho que la aprobación de este decreto-ley es una "buena noticia" para toda Andalucía "salvo para PSOE-A y Podemos", que han "frito" a esta comunidad a impuestos, siendo la que más pagaba a nivel nacional. "Con este decreto las clases medias se meten en los bolsillos 235 millones, que no van para fiestas, juergas u otros menesteres", ha apuntado.

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White ha manifestado que bajar impuestos es "productivo y eficiente" y ha apuntado que el objetivo de cualquier sociedad es contar con un sistema fiscal "justo, eficiente y que mejore la vida de los ciudadanos", asegurando unos ingresos públicos para que haya servicios públicos de calidad. Ha indicado que se ha comprobado que la política fiscal "excesiva" y por encima de la media que había con los anteriores gobiernos del PSOE-A no ha servido para la convergencia de Andalucía con el resto de comunidades.

El diputado de Adelante Andalucía José Luis Cano ha denunciado que la "demagogia" que ha hecho el consejero en la presentación del decreto ley ha sido "brutal" y ha apuntado que es una "insensatez" presentar los impuestos como una "carga", cuando es un ejercicio de "responsabilidad social". Ha mostrado su preocupación por que cada vez más sean las rentas del trabajo las que contribuyen en mayor medida al sostenimiento del Estado, mientras que las rentas más altas son las que menos contribuyen.

Finalmente, la portavoz adjunta de Vox Ángela Mulas ha asegurado que no estamos ante una "revolución fiscal" sino ante una "venta de humo" por parte del Gobierno andaluz, que trae un decreto de reducción fiscal "absolutamente insuficiente", con reducciones en el IRPF "de muy bajo calado, que no entrará en vigor plenamente hasta 2022" y con una reducción parcial del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que solo afecta a los grupos 1 y 2 y obvia a los restante.

Tras recordar que en el acuerdo de investidura con Vox se recoge la bonificación al 99% de dicho impuesto también para el resto de grupos, Mulas ha acusado al Ejecutivo andaluz de utilizar este decreto de manera "deshonesta" y con fines electoralistas. "Nos han defraudado y a los andaluces también", ha afirmado Mulas, quien no obstante ha indicado que Vox vota a favor del mismo porque reduce impuestos aunque sea de manera "levísima", y eso "beneficia".