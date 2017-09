Luis Álvarez (PSdeG) rechaza pactos para las primarias y cree que los tres candidatos están "legitimados" para concurrir

"No veo necesidad de pactar en este momento", ha considerado el parlamentario socialista, uno de los apoyos de Fernández Leiceaga en este proceso, en declaraciones a los medios.

Al ser preguntado en concreto por si Leiceaga debe continuar solitario en lugar de integrarse en la candidatura de Caballero, quien aglutinó el mayor número de avales, Álvarez ha rechazado esa premisa, dado que el candidato alcanzó "el número suficiente de avales, más de los necesarios", como para someterse a la votación de la militancia el 8 de octubre.

"Todos pasaron ese corte", ha insistido, por lo que "todos están legitimados para concurrir" en el proceso. "No se si serán necesarios 'ex post' o no'", ha matizado Álvarez, quien ha bromeado con que habrá partido "en los dos sentidos de la palabra" (tanto socialista como de cara a las primarias).

Por otro lado, el parlamentario ha rechazado valorar las declaraciones del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, quien estos días se ha mostrado desinteresado en el proceso. "No lo sigo mucho, no estoy en absoluto en eso. Yo estoy en llevar adelante la ciudad", afirmaba el regidor este jueves.