Luis Alegre apoya a Bescansa y dice que Podemos "no puede renunciar a la construcción de un proyecto de país"

Así lo ha manifestado Alegre durante su participación en una tertulia de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, después de que Bescansa haya reprochado a Podemos el haberse olvidado de mostrar un proyecto de país: "Me gustaría un Podemos que le hablase más a los españoles y no sólo a los independentistas", ha resumido Bescansa que, al igual que Alegre, es uno de los cinco fundadores de Podemos que ya no ocupan ningún cargo interno en el partido.

El exdirigente de Podemos ha afirmado que "le gustaría" que la defendida por Bescansa fuese "la posición general" del partido respecto a la cuestión catalana: "Un partido con las aspiraciones que tiene Podemos no puede renunciar a la construcción de un proyecto de país y mirando en el conjunto de España", ha recalcado.

RECUPERAR UN DEBATE VIVO Y PLURAL

En este sentido, ha celebrado que "se recupere" un "debate vivo entre las distintas posturas" del partido, algo que, a su juicio, "siempre ha habido" aunque "después de las heridas" del congreso estatal de Vistalegre II "quedó reducido".

A su juicio, hay que celebrar que "ahora" surjan "de nuevo" una "pluralidad de voces", "discrepancias" y que "se generen una serie de debates integradores y plurales" en el seno del partido.

Antes de la celebración de Vistalegre II, Alegre se distanció de las tesis políticas del secretario general, Pablo Iglesias, --'pablistas'-- mientras se acercó a las de Íñigo Errejón, que presentó su propia lista a la dirección. Por su parte, Bescansa renunció a integrarse en ninguna de las dos, lo que le impidió optar a ningún cargo orgánico.