López denuncia una "caza de militantes" con la recogida de avales: se ha intentado armar ejércitos para una guerra

"Parece que hay quien lo ha utilizado más para ir a la caza del militante y provocar una guerra de avales", ha asegurado López, en declaraciones a periodistas, sobre el proceso de recogida de firmas.

Además, ha señalado que estos movimiento han aumentado la tensión y la división en el seno del PSOE, algo de lo que se ha desmarcado y ha reivindicado su proyecto frente a "quienes arma ejércitos".

"Frente a quienes arman ejércitos para combatirnos unos a otros y matarnos, hay que tender puentes", ha denunciado López, por lo que ha apelado a que la militancia socialista con su voto el próximo día 21 "desarme los ejércitos y vote para unir" el partido.

"Dije desde el primer momento que no iba a jugar a ese juego perverso y presentaríamos los avales suficientes para ser candidato, me he limitado a eso porque el enfrentamiento no beneficia a nadie", ha afirmado en un acto con mujeres en Madrid.

En este sentido, ha propuesto que en el futuro los comicios internos celebren una segunda vuelta con el fin de eliminar un sistema de avales que, a su juicio, "aumenta el enfrentamiento entre socialistas".

"HEMOS VISTO DE TODO"

Preguntado por posibles presiones a militantes por parte de las candidaturas para obtener avales, el diputado vasco ha asegurado que durante este proceso "hemos visto de todo".

"No me parece lógico", ha añadido, recordando que las firmas "solo sirven para pasar un filtro para que alguien sea candidato". Hemos entrado en una guerra de avales como si esto fuera lo significativo", ha concluido.

Sobre el sorprendente número de apoyos al exsecretario general, Pedro Sánchez, López ha evitado emitir una valoración. "No esperaba ni tantos ni tan pocos, no estaba jugando a eso".

Y en cuanto a las dudas sembradas en torno a la legalidad de los avales de Sánchez, el ya candidato socialista ha respondido que "se resolver esta noche". "No voy a especular ni a poner en duda la limpieza de un proceso, cuando acabe el recuento todos sabremos cual es la realidad", ha añadido.

El candidato ha agradecido el apoyo de miles de afiliados que "entienden que lo que necesitamos es unirnos", y ha reafirmado que la recogida de firmas solo sirve para marcar un corte para presentarse a las primarias.

El equipo del exlehendakari entregó este jueves en la sede del PSOE un total de 12.000 avales para apoyar su candidatura a la Secretaría General del partido, un número con el que ha querido cumplir con "el requisito establecido", si bien su equipo ha recordado que se trata de "la parrilla de salida".