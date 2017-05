López: el debate muestra, más que nunca, que hace falta candidatura de unidad

El candidato a liderar el PSOE Patxi López ha señalado que el "fuego cruzado" que ha existido en el debate con Susana Díaz y Pedro Sánchez demuestra que el PSOE está dividido y, por eso, "hoy más que nunca es necesaria una candidatura que defienda la unidad".

En una breve rueda de prensa tras el debate a tres, en la sede de Ferraz, López ha considerado que ha sido un "buen debate", "ha estado guay, y me gustaría que hubiera más".

A la pregunta de quién ha ganado, López ha comentado que cada uno hará su valoración pero que él esta "muy feliz".

López ha explicado que debates, como éste, son una "magnífica herramienta" para que los militantes tengan toda la información y vean el contraste de ideas y proyectos, "y el día 21 puedan votar con toda la información y toda la libertad".

El exlehendakari ha insistido en que tras el debate sale "más convencido" de que unir a los socialistas es "imprescindible" para el conjunto de los militantes.

López ha explicado que él no ha ido al debate con fichas hechas para lanzar un debate "acartonado o repetir consignas" y ha asegurado que él ha dado respuestas a todo lo que se ha puesto encima de la mesa.

En definitiva, ha dicho, "he defendido aquello en lo que he creído y, en un momento, en el que el PSOE se está jugando su ser o no ser".

Por ello, el candidato ha pedido que nadie se regodee en el pasado "buscando revanchas o venganzas" y ha apostado por hacer propuestas en clave de futuro.

Ha insistido en que ésa ha sido su intención, acudir al debate con un proyecto de izquierdas, que no tenga complejos ante la derecha y, sobre todo, que sea de unidad.

López ha dado las gracias a los periodistas por el "enorme seguimiento del debate" y a los socialistas que han enviado mensajes de felicitación a todo el equipo.