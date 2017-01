Política

López insta a cerrar el capítulo del "enfrentamiento interno" en el PSOE si se quieren "enfrentar a la derecha"

El hasta ahora único aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha defendido cerrar el "capítulo" del "enfrentamiento interno" en el PSOE porque un partido que no lo hace, "no se enfrenta a los problemas que tiene la gente y no se enfrenta a la derecha".