López actúa de apaciguador en el fuego cruzado entre Díaz y Sánchez, donde ella le reprochó: "No mientas, cariño"

La candidata a la Secretaría General del PSOE y presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y el ex secretario general y aspirante a la reelección, Pedro Sánchez, han protagonizado un debate tenso y lleno de reproches y alusiones personales, hasta el punto de que la dirigente socialista ha reprochado a su rival: "No mientas, cariño".

Por su parte, Patxi López, en medio del constante fuego cruzado de sus rivales, ha ejercido de apaciguador y ha afeado a ambos su fijación por el pasado del partido al mismo tiempo que ha insistido en la necesidad de poner fin a la "pelea" entre socialistas: "No se trata de poner el izquierdómetro, sino de ser la izquierda", ha subrayado.

Los tres candidatos se han enfrentado este lunes en el único debate del proceso de primarias en el que se elegirá al futuro líder del partido el 21 de mayo. Lo han hecho ante miembros de las distintas candidaturas y de una treintena de periodistas, y con apariencia relajada durante todo el debate, que ha durado dos horas y ha estado marcado por los 'rifirrafe' entre Díaz y Sánchez.

Ambos han coincidido por primera vez desde el Comité Federal del 1 de octubre que acabó con la dimisión de Sánchez, tras saludarse cordialmente y sin mediar palabra antes del arranque del debate, que ha empezado con retraso y con el rostro serio de los tres candidatos.

"PEDRO" Y "MI COMPAÑERO PATXI"

En varias ocasiones, el debate se ha convertido más bien en un duelo en el que, reiteradamente, Pedro Sánchez ha cargado contra la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy. "La decisión es dolorosa", ha contestado en su primera intervención Susana Díaz, quien le ha espetado los malos resultados que cosechó el partido en las dos últimas elecciones generales con él al frente y el uso de una "bandera de España más grande que la de Aznar", en referencia a la que él utilizó en su acto de proclamación de su candidatura.

El encuentro se ha celebrado en una sala habilitada en la sede de Ferraz en la que Susana Díaz, que se ha referido a Sánchez como 'Pedro' mientras que mencionaba a López como 'mi compañero Patxi', y ha endurecido notablemente su tono contra el primero, ha ocupado el atril situado más a la derecha del escenario.

Por su parte, Pedro Sánchez estaba en el de la izquierda y Patxi López se ha ubicado precisamente en medio de los otros dos candidatos. La mayoría de las intervenciones del diputado vasco parecían contar con el respaldo de sus contrincantes, ya que en numerosas ocasiones han asentido mientras él hablaba.

Viendo que los otros dos candidatos protagonizaban el debate, López ha expresado quejas por el reparto de turnos, que ha estado controlado por tres cronometradores de la federación madrileña de baloncesto. "Es que me vienen de todos lados", ha señalado en un momento para pedir turno de palabra.

El diputado vasco ha criticado que el debate se estuviera centrando en el pasado y el "error" de la abstención: "Esto lleva a la melancolía y no pienso dedicar ni un minuto al pasado", ha recalcado.

"VAIVENES" DE SÁNCHEZ

Los "vaivenes" de Pedro Sánchez y de su proyecto para el PSOE han sido otra de las principales acusaciones que ha lanzado Díaz contra el ex secretario general: "No sé qué quieres hacer con Podemos", ha apuntado en una de sus intervenciones.

Sánchez, que ha sacado papeles en cuatro ocasiones en los que relacionaba la candidatura de Díaz con el color azul, ha contestado a la andaluza incidiendo en que los 'barones' "no se han podemizado" por pactar gobiernos autonómicos con Podemos y, concretamente, se ha dirigido a ella para decirle que "no se ha derechizado" por pactar con Ciudadanos en Andalucía.

La indefinición de Sánchez también se ha convertido en una de las 'pullas' de Díaz durante el debate sobre el modelo de país: "Pedro, no se puede tener cada día de la semana una visión de España", ha apuntado la presidenta del Ejecutivo andaluz. Precisamente ha sido durante la respuesta de Sánchez -mientras éste enumeraba algunas frases de Díaz sobre Cataluña-- cuando la dirigente socialista le ha acusado de mentir.

"Mira Pedro, no se puede faltar a la verdad. Te reconozco que en estas semanas has sido muy imaginativo", ha subrayado Díaz dirigiéndose a Sánchez, que se ha refirmado en su idea de definir España como una "nación de naciones". Es más, ha recordado que la candidata "no ha presentado todavía su proyecto", lo que ha provocado un gesto en el rostro de la andaluza.

DÍAZ A SÁNCHEZ: "NO SE FÍAN DE TÍ"

En otro momento de este bloque, Susana Díaz ha cargado con un tono especialmente duro contra Sánchez, al que le ha subrayado "el abandono" que ha sufrido por parte de muchos socialistas porque, según ha recalcado, "no se fían" de él. Tras estas palabras, el exsecretario general ha mirado a su grupo de asesores presente en sala, a los que ha guiñado un ojo.

Por su parte, Patxi López ha insistido en que se estaban "equivocando" de debate y, después de un momento de tensión con exlíder del partido, al que le ha preguntado la definición de nación, ha pedido recuperar la política y dejar de "jugar a la definición".

El debate sobre economía y política social ha llegado transcurridos cincuenta minutos. Durante el inicio de este segundo bloque se ha apaciguado la tensión, aunque pronto ha vuelto cuando Díaz y Sánchez han recuperado los reproches personales.

Ambos han aprovechado este bloque para volver a lanzarse 'pullas': "Hay quien se ha presentado dos veces y el PSOE ha tenido los peores resultados de la historia", ha dicho Díaz en referencia a Sánchez, a quien ha reprochado la "ocurrencia" del fichaje de Irene Lozano en las listas del PSOE. "A veces puedo compartir lo que dices, lo que no sé es si mañana vas a decir lo mismo", ha señalado en otro momento.

Sánchez no ha querido entrar en esa polémica, ni tampoco ha respondido al reproche que le ha lanzado la andaluza por no haber desautorizado al alcalde de Calasparra, José Velez, quien cargó contra Díaz tachándola de "faraona" durante un acto de apoyo a Sánchez.

LÓPEZ: "AYUDARSE Y NO ATACARSE"

López, en medio de esta confrontación que se ha vivido durante todo el debate, ha puesto en duda el tono utilizado por los candidatos para "atacarse" y no para "ayudarse" y les ha acusado de "cavar trincheras". El diputado vasco ha mantenido ligeros rifirrafes con Pedro Sánchez, quien le ha vuelto a ofrecer que se integre en su candidatura.

"Me parece muy bien Pedro que, si no tenías ideas, cogieras las misa", le ha dicho en referencia a su proyecto para el PSOE. En general, el tono con Díaz ha sido amable.

El debate ha contado un receso de cinco minutos que tanto Díaz como Sánchez han utilizado para reunirse con sus asesores. Una vez finalizada la totalidad del debate, los tres candidatos han abandonado la sala por su cuenta tras lo que han ofrecido una valoración a los periodistas.