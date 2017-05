López advierte de que las primarias no son un "billete para ir a La Moncloa" y llama a la integración tras el 21M

Ante un centenar de afiliados en Leganés, Madrid, López ha instado a que estas primarias sirvan para pensar en cómo resolver los problemas internos del partido. "La Secretaría no es un billete para ir a La Moncloa. Si no resolvemos problemas de división y de programa da igual a quien ponemos en el cartel (electoral)", ha asegurado.

Para el diputado vasco, las primarias tienen que servir para unir el PSOE y actualizar el proyecto socialdemócrata. "Ser 100 por 100 socialista es dedicarse al PSOE y no a otras cosas", ha señalado López, quien ha reiterado que la relevancia del partido está en juego.

"¿Qué vamos a hacer al día siguiente?", se ha preguntado. "Tenemos la obligación de integrar", ha afirmado añadiendo que lo primero que hará si es secretario general será llamar a Sánchez y Díaz, ya que entiende que como socialistas deberían poder compartir Ejecutiva y definir un proceso colectivo.

López ha instado a los afiliados a olvidarse de los avales y votar "con el corazón" para "volver a ser esa izquierda de la que sentirse orgullosos", reiterando que "lo importante" es lo que se haga después de las primarias.

"CABEMOS TODOS"

Así, ha llamado a no repetir los dos últimos congresos y ha recordado que tras la elección de Alfredo Pérez Rubalcaba en 2012 ya "en el minuto 1" éste "se estaba quitando los primeros puñales". "Lo que no puede ser es que aquellos que no ganan se queden organizando una oposición interna", ha asegurado el exlehendakari.

El disputado vasco ha señalado que en el seno del PSOE caben "todos" y no les sobra "nadie", por lo que ha declarado que el verdadero voto útil, que podría perjudicar a López ante dos candidatos con más apoyos, se tiene que emplear para "salvar" al PSOE.

"Uno quiere el voto útil con Pedro para cargarse a Pedro y viceversa. Yo apelo a los militantes para que el voto útil no sea para matar a Pedro o a Susana sino para salvar el PSOE", ha interpelado el aspirante levantando los aplausos de los militantes.

En este sentido, ha pedido perdón por el Congreso Federal del pasado 1 de octubre, en el que terminó dimitiendo Sánchez, por hacer "aquello que no teníamos que hacer". "Estábamos rompiendo la vida de los militantes, todos los dirigentes somos responsables", ha confesado.

Por todo ello, ha llamado a recuperar valores de partido como la lealtad, la fraternidad o el compañerismo ante el nivel de virulencia e insultos que está caracterizando las primarias. "No lo había visto nunca", ha declarado, recordando algunos de los insultos que han intercambiado las candidaturas de Sánchez y Díaz: "fascistas, traidores, mafiosos". "¿Esto es de compañeros?", se ha preguntado.

"¿Podemos dejar de clasificar a los socialistas en buenos y en malos compañeros", ha apelado López, afirmando que la unidad no es una opción sino "una obligación". Y ha apuntado como referente al exsecretario socialista en País Vasco Ramón Rubial de quién ha alabado que impulsó el estatuto de Gernika, para "hacer un país en el que cupiéramos todos", en los años de plomo.

ATAQUE A IGLESIAS: "NO ESTÁ DEL LADO DE LAS VÍCTIMAS"

López ha subrayado que el PSOE debe ocupar un lugar en la izquierda, en una izquierda "nítida y sin matices", que no esté alineado con el PP ni que caiga en "alianzas ciegas" con Podemos, del que ha criticado que abortara las posibilidades de un Gobierno de cambio con el PSOE tras el 20D.

"No tenemos que llevar el PSOE al centro pero tampoco irnos a una izquierda extrema. Además de respuestas el partido tiene que tener los pies en el suelo", ha declarado el diputado vasco.

Según López es un "error de primero", definir el proyecto socialista en base a con quien va a pactar el PSOE. Y, ha atacado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmando que él vivió en primera persona su intervención sobre la cal viva en el Congreso.

"La primera vez que Pablo Iglesias se acercó a Navarra se reunió con la gente de Batasuna en una herriko taberna y dijo que para él era un orgullo estar con los héroes que habían resistido a una Constitución y una Transición que había sido una imposición", ha declarado afirmando que "nunca" le ha visto "del lado de las víctimas", lo que ha arrancado los aplausos de los asistentes.

Y, sobre el Tramabús de Podemos que denuncia la corrupción institucional española, ha mostrado su indignación por la inclusión del expresidente Felipe González. "Defenderé a Felipe Gonzalez antes que a un Pablo Manuel Iglesias que no ha hecho nada por este país", ha reclamado.

PROYECTO DE IZQUIERDAS

López ha llamado a recuperar el poder de la política frente a la economía, ya que ha reconocido que el partido ha comprado durante años "dogmas de fe" de la derecha liberal.

Un socialista no puede aceptar cómo funciona el mercado, sino "cambiar las reglas", ha reivindicado. Por lo que ha llamado a recuperar el objetivo social de la economía y crear proyectos económicos liderados por socialistas y no por economistas.

"Nos creímos el eslogan de Bill Clinton de 'es la economía, imbécil', hay que darle la vuelta y decir 'es la política imbécil'", ha concluido el exlehendakari.