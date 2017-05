López ataca a Sánchez y Díaz por sus programas: "Hay quien lo cambia cada 10 minutos y quien lo presenta casi obligado"

López se ha expresado así en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, presentase este miércoles en Madrid su programa, cuatro días antes de la votación de las primarias del partido.

"No podemos estar con cosas de ultima hora, presentando programas de manera casi obligada", ha espetado, para después añadir: "Hay quien lo cambia cada 10 minutos". El candidato se ha referido así a las modificaciones incluidas en el programa del ex secretario general Pedro Sánchez.

Además, López ha lamentado que ambos aspirantes estén armando ejércitos "para ir a la guerra". "Esto es un puñetero desastre", ha aseverado, avisando a sus adversarios de que las primarias no consisten en "perpetuar la fractura" sino en lo contrario.

"Si no entendemos esto, no entendemos nada. Si no entendemos el riesgo que corremos, que puede ser la desesperación del PSOE, somos unos inconscientes", ha avisado.

Así, ha insistido en su apuesta por integrar y unir el partido, aunque ha asegurado que eso no depende exclusivamente de él. "Si uno no quiere integrarse, está claro que es imposible. Depende de la voluntad política que tenga cada uno de los candidatos", ha explicado.

A su juicio, si no se consigue parar el conflicto interno del PSOE, el partido puede pasar a la irrelevancia o directamente a la desaparición. "Me suelen decir: exageras, alarmista... pero vemos lo que está pasando en otros países europeos", ha subrayado.

Además ha avisado de que "lo importante" no son exclusivamente las primarias, sino que hará el partido los días posteriores a la elección del nuevo líder del partido. "Si soy secretario general quiero arreglar el problema de división, ¿o planteo en cascada una guerra civil", ha apostillado.