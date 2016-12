López responde a Iglesias: "No podemos decir una cosa y hacer otra"

El recién cesado portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, ha dicho este jueves que comparte el mensaje de Pablo Iglesias pidiendo perdón a la militancia y llamando a la contención para no destruir el partido, pero ha avisado de que no se "puede decir una cosa y hacer otra".



"El miércoles todo el mundo decía 'estáis pidiendo perdón pero cesando'. Eso es lo que tenemos que evitar, tenemos que hablar de integración por la mañana y por la noche ejecutar, y no lo contrario. Está en juego la gestión de la pluralidad" ha explicado en una entrevista en RNE.

López cree que su caso ha sido "un tic de vieja política" porque "la razón orgánica es legítima pero la política no lo es tanto", porque él fue elegido en primarias, un mecanismo que Podemos ha primado, y sin embargo le ha cesado el Consejo Ciudadano, que es un órgano del partido.

"No fue un buen día para Podemos, hay que saber gestionar la pluralidad y que se vea representada permanentemente", ha lamentado. Con todo, ha dejado claro que no quiere fundar ni representar una "corriente interna", sino asegurar "que la pluralidad funciona".

El político 'morado' ha asegurado que la dirección del partido en Madrid no le ha explicado las "razones profundas" de su cese. Con todo, ha dicho que es un tema pasado y que ahora "hay que trabajar y mirar hacia delante".





No hay lucha por el liderazgo

Preguntado por si existe una lucha por el liderazgo de Podemos, López lo ha negado y ha dicho que lo que existe es "un proyecto que se está construyendo" en el que se habla de política y de lo que será en el futuro Podemos.

"Nosotros no hemos venido a refundar la izquierda. Estamos hablando de si vamos a tener un partido ancho. Lo estrecho entra en lo ancho, pero lo ancho no entra en lo estrecho. Necesitamos también no pensarnos como oposición, sino como gobierno", ha argumentado, dejando clara así la posición del sector 'errejonista' en ese debate.

En línea con esa posición, López ha defendido que en la consulta que se hizo para fijar las normas del próximo congreso de Vistalegre "salió derrotado el plebiscito" -puesto que la propuesta de Iglesias de que se voten conjuntamente las propuestas políticas y las candidaturas, pero por un margen muy estrecho-. Los errejonistas defendían separar "caras de proyectos". "Si no los separamos, al final gana el televisivo de Madrid", ha opinado.

Pese a los desencuentros de los últimos días, está convencido de que Vistalegre II "no será un congreso de cartón piedra donde por arriba se acuerda y los desacuerdos siguen por abajo y no se ven como pasa en otros partidos", sino que se dará un "debate político franco".

Además, ha afirmado que aunque esta semana algunas personas se borraron del proyecto por su destitución, él cree que que "es momento de ampliar el proyecto y generar una lógica diferente". "No es el momento de abatirse, es el momento de inscribirse", ha apostillado.

Sobre los sucesos de los últimos días, el diputado en la Asamblea de Madrid ha afeado al secretario de Organización de su formación, Pablo Echenique, que se sumase a la campaña en redes contra Íñigo Errejón. "Debería haberse mantenido al margen, no está bien señalar a un compañero", ha lamentado.