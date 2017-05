López cree que el PSOE irá "al suicidio colectivo" si persiste el enfrentamiento y no hay apuesta clara de izquierdas

El exlehendakari y candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, cree que el PSOE irá hacia "el suicidio colectivo" si persiste "el enfrentamiento" dentro del partido y no hay un "proyecto de izquierdas claro y nítido". Además, ha asegurado que ya no vale con decir que "hay que ser leal al que gane", sino que existe "la obligación" de integrar "al cien por cien de los socialistas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López ha señalado que lo que le cuentan "en todas partes" los militantes durante su periplo de 42.000 kilómetros visitando agrupaciones y casas del pueblo, es que "ha habido muchas presiones y coacciones para recoger los avales".

A su juicio, esto "no tiene ningún sentido porque es pervertir, simplemente, lo que era una especie de filtro para decir que los compañeros y compañeras quieren que éste o ésta sea candidato". "Sin embargo, al final, lo hemos convertido en una especie de guerra de avales en la que armamos los ejércitos para ir unos contra otros". "Me parece que esto no es lo que en este momento necesita el PSOE. Ha habido presiones de ambas candidaturas", ha señalado.

El exlehendakari ha señalado que él no dice que esto "haya influido en una candidatura o en otra, sino que ha podido aumentar más la tensión, la crispación y la división que existe en el seno del Partido Socialista".

"Deberíamos entender que esta división es suicida y, por lo tanto, el objetivo de este proceso también debería haber sido que el objetivo de la recogida de avales no era aumentar la división, sino el cómo tendíamos puentes para impedir ese suicidio colectivo que puede aparecer en el horizonte si seguimos en este enfrentamiento", ha aseverado.

A su juicio, si se mantiene la división y el enfrentamiento entre socialistas habrá "un suicidio colectivo". "El problema es que uno ve que vamos a una especie de choque de trenes y eso no augura nada bueno, cuando estamos reaccionando armando bloques enfrentados en lugar de romper esos bloques, cuando estamos buscando cómo unir a medio partido para ir contra el otro medio, esto no es respuesta para lo que tenemos encima de la mesa", ha añadido.

Patxi López ha manifestado que "no hay nada más que ver lo que ha pasado a otros partidos socialistas y socialdemócratas en el conjunto de Europa, donde muchos están pasando a la irrelevancia o directamente a la desaparición en Grecia, en Italia, en Holanda y estos días se ha visto lo que ha pasado en Francia".

"Y tenían exactamente los mismos problemas que teníamos entonces, un problema enorme de división y un problema de falta de claridad en el proyecto porque la ciudadanía nos veía muy pegados a las políticas de la derecha y eso no es lo que esperan de un Partido Socialista", ha subrayado.

Por ello, ha advertido de que "eso ha llevado a la desaparición a muchos partidos que tenían la misma tradición y la misma historia" que el PSOE, y ha emplazado a "aprender de esto, y saber que hay que resolver la división con unidad, y la falta de claridad en las ideas con un proyecto de izquierdas claro y nítido".

A su entender, está "encima de la mesa" la posibilidad de acabar como el Partido Socialista en Francia. "Hay que ser conscientes de lo que está en juego. Ya no se trata de que el día 21 elijamos un secretario o una secretaria general, sino saber muy bien qué vamos a hacer al día siguiente para volver a recuperar y reconstruir al PSOE. Nuestra obligación al día siguiente es buscar la integración y la definición de un proyecto claro de izquierdas", ha subrayado.

SIN PELEAS DE BLOQUES

Patxi López ha señalado que Pedro Sánchez solo le llamo para hacer la oferta de integrarse en sus listas para hacer frente a Susana Díaz. "Lo que pasa es que primero se lo contó a los periodistas, después lo hizo en un acto público y cuatro horas después me llamó. Pero yo ya dije que no iba a participar en esa pelea de bloques, que no iba a jugar a unir a otro partido para ir contra el otro medio, que no iba a jugar a esa especie de llamamiento al voto útil que unos quieren que se produzca con Pedro para cargarse a Susana, y otros con Susana para cargarse a Pedro. Voy a seguir en la misma posición", ha indicado.

El candidato socialista ha planteado que se debata de ideas, de propuestas, de modelos de partido y de políticas, para que, "sin insultos ni descalificaciones, como las que se ven a través de las redes y de algunos actos, los militantes tengan información de qué defiende cada uno para poder elegir el 21 de mayo".

"Y el día 22, si yo fuera secretario general, llamaría a los otros candidatos, nos sentaríamos en una mesa y se acabó la broma. Vamos a ver cómo integramos, pero de verdad; cómo sumamos propuestas, voluntades, sensibilidades, compañeros y compañeras, para compartir una Ejecutiva y un proyecto político", ha manifestado.

En caso de no salir elegido para liderar el partido, López ha asegurado que llamaría a quien hubiera sido designado para ponerse a su disposición, pero no para que le integrara a él, sino "a esas sensibilidades que siempre han existido en el Partido Socialista" porque "ahora más que nunca se necesita caminar juntos".

"Ya no vale con eso que dicen todos de que hay que ser leal con el que gane. Vale, hay que ser leal con el que gane, por supuesto, pero hay que saber también integrar al que no gane porque, en este momento, nuestro objetivo y obligación es que el cien por cien de los socialistas estemos juntos", ha subrayado.

Pese a las "presiones" en la recogida de avales, no cree que las haya a la hora de votar. "Yo estoy convencido de que no y de que la militancia va a reaccionar frente a la visualización de esta división, de este enfrentamiento y este choque de trenes, y que va a abrir ese espacio de búsqueda de la unidad y de la definición de la izquierda", ha concluido.