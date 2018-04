El empresario López Madrid niega en el Congreso ser donante del PP o que mediara para que OHL tuviera contratos públicos

El empresario Javier López Madrid, investigado en los casos 'Púnica' y 'Lezo', ha negado este martes en el Congreso haber donado dinero al PP o haber mediado para que OHL, fundada por su suegro, Juan Miguel Villar Mir, de la que es consejero delegado, obtuviera contratos de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha asegurado López Madrid ante la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP, que le ha citado a comparecer porque, según la investigación, sus iniciales aparecen en la agenda en la que el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, supuesto cabecilla de la Púnica, recogía supuestas donaciones irregulares al partido que podrían haber sido recompensadas con la adjudicación de obra pública.

Al ser preguntado por las "mordidas" que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía, se repartían entre el PP, Granados y él mismo, López Madrid, ha remarcado que ni ha "financiado" ni ha "donado nunca dinero al PP" y que las iniciales JLM que la Policía identifica con él, no son suyas.

"No puedo responder al mismo tiempo a dos iniciales distintas", ha dicho explicando que en la agenda consta por un lado 'JM' y por otro 'JLM', "con la L colocada de manera un poco extraña". Además, ha reiterado que puede haber "cientos o miles de personas" cuyo nombre corresponda con esas iniciales.

Eso sí, ha admitido tener una relación de amistad, pero nunca comercial, con Granados, al que conoce "desde hace 30 años" cuando se dedicaba a la banca de inversión. Pero, según ha explicado, su relación perdió intensidad cuando Granados entró en política y no ha podido hablar mucho en los últimos tiempos. Por ejemplo, no le ha podido preguntar sobre el hecho de que tuviera un millón de euros en un altillo de casa de su suegros, algo que, ha comentado, le resulta extraño.

TREN DE NAVALCARNERO

También ha reconocido conocer al empresario Adrián De la Joya, pero ha rebatido las declaraciones realizadas por él ante el juez, que ha enmarcado en su estrategia de defensa y que, en su opinión, "no se sostienen". De la Joya asegura que recibido 1,4 millones de euros en su cuenta en Suiza y que López Madrid le pidió transferir a Ildefonso de Miguel, directivo del Canal de Isabel II, para que éste se lo hiciera llegar al expresidente madrileño Ignacio González.

Se trataba de una comisión por la adjudicación a OHL de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid), pero al final De la Joya se quedó el dinero a modo de cobro de la deuda que tenía con él OHL por un negocio en África.

López Madrid ha negado que él ordenara el envío de ese dinero a De la Joya. "Yo no puedo autorizar facturas, no las veo, no entro en las oficinas", ha argumentado, remarcando que como miembro del Consejo de Administración él no era informado de los pagos de las facturas.

Asimismo, ha defendido que la adjudicación de la obra del tren de Navalcarnero "se hizo en transparencia" y que OHL fue la que sacó mejor puntuación en el concurso porque fue "la única que renunció al riesgo de trafico que tenía la Comunidad de Madrid".

SIN PODER EJECUTIVO EN OHL

En este contexto, ha negado que mediara para que OHL consiguiera éste u otros contratos de la Comunidad de Madrid, incidiendo en que sólo era consejero de OHL, pero no tenía poder ejecutivo y recalcando, además, que la empresa de su suegro "era adjudicatario por debajo de la media de las otras grandes constructores". "La realidad es muy tozuda, pero es así", ha apostillado.

De la misma manera, considera que el constructor David Marjaliza al que se considera cerebro de la trama Púnica y que ha decidido colaborar con la Justicia, dice en el juzgado lo que le parece oportuno, aunque ha dejado claro que él ha aportado documentación para rebatir las acusaciones que el constructor vierte contra él y ha que salió "perdiendo" en sus negocios con el que fuera socio de Granados.

RELACIÓN CON LA FAMILIA REAL

El portavoz de Unidos Podemos, Txema Guijarro, ha formulado algunas preguntas sobre la relación del compareciente con la Familia Real. En concreto, le ha interrogado sobre el hecho de que la Reina Letizia, le llamara 'compi yogui' y sobre si el Rey Felipe VI viajó en su yate de su propiedad.

López Madrid ha decidido no contestar a nada relacionado con este asunto tras preguntar al presidente de la comisión, Pedro Quevedo, si tenía que responder a cuestiones ajenas a la supuesta financiación ilegal del PP. Quevedo le ha dicho que no tenía por qué, pero también ha reconocido el derecho de los comisionados a preguntar lo que estimen oportuno. Eso sí, ha pedido Guijarro que se atuviera a la cuestión.