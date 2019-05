La viuda de López de Lacalle llama a "una lectura crítica" de lo ocurrido en Euskadi que "no blanquee el pasado"

Mari Paz Artolazabal, viuda del escritor y periodista José Luis López de Lacalle asesinado por ETA ha reclamado "una lectura crítica" de lo ocurrido en Euskadi que "no blanquee el pasado" y ha reivindicado que "la voz sin complejos" y "sin miedos" de su marido y de otras víctimas no sea "olvidada".

También ha defendido que la convivencia hay que hacerla "entre todos", por lo que cree necesario realizar "un examen exhaustivo para que la convivencia en este pueblo, ya de una vez por todas, se normalice". "No digo nada más, que cada cual saque sus conclusiones", ha añadido.

Artolazabal ha realizado estas afirmaciones en el homenaje que la Agrupación Socialista de la localidad guipuzcoana de Andoain ha tributado a López de Lacalle, en el 19 aniversario de su asesinato por parte de ETA, en el que ha participado junto a su hijo Alain.

En la ofrenda floral han participado la secretaria general del PSE-EE de Andoain, Maider Laínez, y una amplia representación del PSE de Gipuzkoa, con su secretario general, Eneko Andueza, a la cabeza, así como concejales socialistas de municipios como Errenteria, Lasarte-Oria, Hernani, Zarautz.

En su intervención, Laínez, ha recordado que el intelectual José Luis López de Lacalle fue asesinado hace 19 años en esta localidad "por defender sus ideas y por ser un libre pensador" y, a pesar del paso del tiempo, "su voz y la de otros asesinados por ETA no puede ser olvidada" ya que fue una "voz sin complejos, una voz sin miedo, una voz que recuerde" lo que sucedió en Euskadi.

MEMORIA INCLUSIVA

Tras destacar que López de Lacalle "es parte de nuestra memoria", la dirigente socialista ha defendido que "todos tenemos una responsabilidad y es la de construir una memoria colectiva e inclusiva que se base en lo que realmente ha ocurrido".

"Eso no lo podremos hacer si algunos se empeñan en blanquear lo que ha pasado o no llamar a las cosas por su nombre. Es imprescindible hacer una lectura crítica de lo que aquí ha ocurrido, para que no se vuelva a repetir", ha subrayado.

La portavoz del PSE en Andoain ha advertido a los que "tienen la tentación de pasar página justificando que hay que mirar para adelante" de que, pensando en las futuras generaciones, "debemos pasar página, sí, pero leyendo lo que ha ocurrido".

"Las generaciones futuras deben conocer lo que ha sucedido en Andoain, que hasta hace poco en Euskadi se mataba por pensar diferente y que ese terror jamás tuvo justificación ni sentido", ha manifestado Laínez.

Finalmente, ha destacado que la sociedad vasca y las fuerzas políticas tienen el "reto de la convivencia" por delante y, por ello, deben "seguir trabajando en ella, pero recordando". "No nos podemos permitir ser un país sin memoria. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber para con aquellos que ya no están", ha concluido.