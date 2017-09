El alcalde de Lleida envía la petición de locales de Puigdemont a los servicios jurídicos

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha asegurado este jueves que ha enviado al servicio jurídico del Ayuntamiento la carta que ha recibido en la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le plantea ceder para el referéndum los locales que se utilizaron para las autonómicas de 2015 y en la que le avisa de que tiene 48 horas para comunicar cualquier problema al respecto.

"Hemos recibido esta carta que he leído esta mañana y lo que he hecho es pasarla al servicio jurídico del Ayuntamiento, que se gestiona desde la Secretaría general, para que leyendo la carta y la ley, haga un informe jurídico sobre la procedencia o no de la cesión de locales", ha declarado el también presidente del PSC.

Ros ha contado que el Ayuntamiento ha recibido la carta firmada por el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, por correo electrónico en la madrugada de este jueves a las 2.36 horas.

Ha asegurado que los servicios jurídicos emitirán un informe entre el viernes y el sábado y que el ayuntamiento actuará siguiendo la legalidad.

"Siempre he dicho que el Ayuntamiento de Lleida se ajustará a la legalidad vigente y cumplirá la legislación" ha insistido el alcalde.

Ha detallado que en las elecciones habituales y los procesos refrendarios la ciudad de Lleida tiene 41 colegios electorales, de los que son propiedad municipal 10.

Preguntado si firmará el documento de adhesión al referéndum, Ros ha aseverado que no lo hará argumentando que su partido, del que es presidente, ya ha manifestado que no cree que un referéndum por la independencia "sea la solución a la crisis institucional grave que sufre Cataluña y el resto de España".

"Nuestro modelo --ha recordado-- es el del diálogo, buscar el acuerdo, buscar un pacto y que ese pacto se recoja en una reforma constitucional que en nuestra opinión tendría que ir hacia un estado federal".