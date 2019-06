Llansana (Òmnium) pide al PSOE que "se arremangue" e inicie un proceso de diálogo

La vicepresidenta de Òmnium Cultural, Marina Llansana, ha pedido este domingo al PSOE "que no mire hacia otro lado, no haga ver que no pasa nada, y se arremangue para desencallar esta situación iniciando cuanto antes un proceso de diálogo", en referencia al encarcelamiento de los líderes independentistas juzgados por el 1-O.

En declaraciones a los periodistas antes de la llegada de la Flama del Canigó al Parlament de Cataluña, y que ha recibido el presidente Roger Torrent, Llansana ha criticado lo que considera una "situación de vergüenza democrática" que, según ha detallado, también han denunciado organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y la ONU.

Ha lamentado que sea el segundo año que este acto se celebra "en un entorno de total excepcionalidad", puesto que en 2016 y 2017 --ha recordado-- quien entregó la Flama del Canigó en el Parlament fue el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y quien la recibió fue la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Ante la disyuntiva de acatar lo que considera leyes injustas o ejercer derechos fundamentales, Llansana ha sostenido que siempre optarán por la segunda opción: "Si nos condenan por votar, volveremos a votar" y a ejercer los derechos de reunión, libertad de expresión, manifestación y disidencia política, ha afirmado.

"Todos y cada uno de los derechos fundamentales que se vulneren en una sentencia que ya prevemos que será condenatoria los volveremos a ejercer", ha dicho.

Preguntada por los motivos por los que piensa que el fallo del Tribunal Supremo será condenatorio, Llansana ha explicado que, después de oír en vivo las conclusiones finales de las acusaciones, ve "muy difícil que la sentencia sea absolutoria".

"Ojalá sea así, porque si fuera absolutoria querría decir que han entrado en razón y que vivimos en un país democrático donde no se vulneran los derechos fundamentales", ha matizado.

"LO VOLVEREMOS A HACER"

Òmnium quiere aprovechar el simbolismo que rodea el día de la Flama del Canigó para lanzar un mensaje, ha explicado: "Renovamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales diciendo muy claro que lo volveremos a hacer".

No ha concretado si esa estrategia incluye una renovada apuesta por la unilateralidad, porque eso, según ha manifestado, corresponde decidirlo a la sociedad catalana: "No entramos en detalles sobre en qué forma vamos a ejercer este derecho fundamental de votar".

JORDI CUIXART

Durante el acto institucional de la Flama del Canigó en el Parlament, Llansana ha leído una carta de Cuixart --desde la cárcel de Soto del Real y fechada a 21 de junio-- en l que el presidente de la entidad envía una felicitación por un día que representa un "compromiso insobornable con la lengua y la libertad".

"Hoy desde Òmnium llevamos la llama al exilio, desde Bruselas a Ginebra, porque la llama del Canigó nos ha enseñado a romper las barreras impuestas por los Estados", ha detallado.

Por medio de la carta, Jordi Cuixart emplazado a los presentes a construir un futuro de "justicia y libertad, con la cultura en el centro de todo".

"Ni 600 días de cárcel ni 52 días de juicio nos harán renunciar a transformar la sociedad; ni siquiera la sentencia que me pueda venir", ha añadido.