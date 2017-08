Política

http://www.teinteresa.es/politica/Llamazares-plataforma-Pedro-Sanchez-IU_0_1849015385.html

Llamazares confirma que presentó su plataforma a Pedro Sánchez y niega que vaya "a su bola" en IU

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en Asturias, Gaspar Llamazares, ha confirmado que la conversación que mantuvo con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se produjo en el mes de junio y que "abordaron el tema de Actúa", pero todavía "no estaba inscrita" y no hablaron de su registro en Interior. En todo caso, ha resaltado que no va "a su bola" en IU y que coincide en el "99 por ciento" con "la línea política" del partido.