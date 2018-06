Llamazares, sobre la dirección federal de IU: "Nos tratan como Roma trataba a la aldea gala"

IU de Asturias se ha desmarcado de la consulta impulsada por la dirección de Garzón para una confluencia con Podemos. Se han quejado de la irrupción de 500 simpatizantes que no conocen y que tendrían derecho a voto y han planteado hacer una consulta alternativa.

Desde IU Federal han reaccionado pidiendo que rectifiquen esa postura y advirtiendo de que, si no lo hacen, se procedería a intervenir la organización en Asturias.

La situación de enfrentamiento ha motivado que este mismo jueves se haya organizado en Oviedo una reunión en una comisión paritaria (cuatro miembros por cada dirección) para hablar sobre el asunto. Llamazares no es optimista. "Ya estoy aburrido de que no escuchen en los órganos, no me atrae discutir con quien no escucha", ha lamentado.

En este sentido, Llamazares ha recordado que la decisión de Asturias sobre confluencias ya fue tomada en un referéndum. Se queja ahora de que se pretenda "uniformizar" a la organización con un método "vertical" e "intervencionista".

"Pensaba que hasta ahora decidíamos en nuestro ámbito, pero veo que no", ha añadido. En el caso de Asturias, considera que la decisión no ha gustado en Madrid y ahora intentan "uniformizar" su postura "bajo el paraguas de un plebiscito".

Llamazares considera que la decisión de concurrir a las elecciones en confluencia con Podemos "es un error" ya a nivel estatal. "Pero mucho más error es pretender aplicarla como una plantilla a unas comunidades autónomas y municipios que son muy plurales, con situaciones políticas muy diversas", ha argumentado.

Considera que se hace un "flaco favor" a la organización con este tipo de "imposiciones". Llamazares no oculta su hartazgo. "No escuchan a las federaciones ni a las organizaciones locales que pueden tener una opinión diferente...", ha lamentado.

El político asturiano ha dejado clara su postura también en la red social Twitter. "Vivimos entre dictados y plebiscitos para uniformizar una coalición con Podemos de confusión y subordinación. Se empecinan en el error y no admiten la diversidad. Quieren doblegar la posición mayoritaria de Asturias de presentarse con su propia identidad y sus alianzas", ha escrito.