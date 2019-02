Llamazares afea a Vox sus intervenciones en el juicio del 'procés' y apunta que "no van a aportar nada"

En rueda de prensa, Llamazares ha señalado además que si bien respeta el proceso judicial, discrepa de las acusaciones y de la prisión preventiva de los encausados. No obstante, ha recordado que España es una "democracia homologable" y no comparte "en absoluto esa crítica a la democracia española" que se proclama desde los partidos independentistas, a pesar de reconocer que existen problemas.

Además, ha esperado que tras la celebración de elecciones generales, se dé una mayoría "que sea capaz de dialogar" con las fuerzas políticas catalanas, y ha advertido que en ese diálogo no caben posturas "maximalistas" ni posturas como la de la derecha que habla de "traición a España".

"Diálogo no es el libelo o el infundio, me refiero a la derecha hablando de la traición a España, pero tampoco es el espejo del monólogo", ha recalcado, para añadir acto seguido que con posturas que defienden que "o se acepta el derecho de autodeterminación o no hay dialogo", no se avanza.

Así, ha concluido recalcando que con posturas maximalistas no habrá dialogo, y con posturas que estén al margen de la Constitución tampoco. "El diálogo son aproximaciones y negociaciones", ha señalado.