Llamazares cuestiona la posición de Podemos, IU y En Comú: Si no tiene garantías, lo lógico es no participar

Mientras que En Comú anima a participar en el referéndum del domingo y tanto Unidos Podemos como la dirección federal de IU no ven mal sumarse al 1-O al entender que es una movilización legítima, el diputado autonómico asturiano discrepa y cree que no cabe secundar la iniciativa de los partidos independentistas.

Llamazares, que fue coordinador general de IU entre 2000 y 2008 y que ahora lidera el partido Izquierda Abierta (IzAb) dentro de la organización, subraya que "algo no cuadra" en ese razonamiento, pues si bien Unidos Podemos y En Comú asumen que el 1-O no tiene garantías y que no deben reconocerse sus resultados, al mismo tiempo animan o al menos no desaconsejan a sus militantes sumarse a la movilización.

"Algo no cuadra: Si es un referéndum unilateral y sin garantías, no se puede llamar a participar para luego no reconocer el resultado --ha escrito Llamazares en su perfil de Twitter--. Si no es constitucional, y en consecuencia no tiene garantías ni reconocimiento, lo lógico es no participar ni legitimarlo".

En todo caso, el coportavoz de IzAb ha pedido "actuar con claridad, desde la serenidad y el diálogo, y no sumarse a la agitación ni a la escalada patriotera", según figura en otro mensaje recogido por Europa Press.

EN LÍNEA CON EL NUEVO PARTIDO DE ACTÚA

Esta posición de Llamazares se refleja también en la posición de la Plataforma Actúa que el propio político asturiano y el ex juez Baltasar Garzón han registrado como partido político este verano. En un comunicado, este nuevo partido de la izquierda considera que el referéndum del 1 de octubre no puede definirse ni siquiera como "movilización ciudadana" porque "viene impuesta y prediseñada por los partidos y grupos independentistas".

"Quienes integramos Actúa afirmamos tajantemente que lo que se plantea el 1 de octubre ni es un referéndum, puesto que carece de garantías (ni tan siquiera se dispone de un censo en condiciones), ni es simplemente la movilización ciudadana que defienden otros", asegura esta plataforma.