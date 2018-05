Llamazares pregunta a Javier Fernández cuándo piensa presentar la propuesta de financiación autonómica en Asturias

El diputado de IU recuerda que el jefe del Ejecutivo asturiano anunció en sede parlamentaria que iba a presentar un informe en relación a la posición de Asturias respecto a la financiación autonómica y todavía no lo ha hecho. Y recuerda que recientemente sí ha realizado declaraciones en los medios de comunicación diciendo que la financiación de las comunidades autónomas no debe retrasarse más y no debe esperar a la situación de Cataluña y a la investidura de un nuevo gobierno.

"Desde IU queremos saber cuándo va a presentar esa propuesta a consenso en la Junta General porque creemos que debe ser cuanto antes toda vez que pueden darse las condiciones para una próxima negociación de la financiación autonómica, que es de la mayor importancia, para financiar los servicios públicos de la comunidad autónoma", sostiene el portavoz parlamentario de IU en la Junta General.