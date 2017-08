Llamazares dice que 'Actúa' no tiene voluntad de presentarse en solitario a elecciones y prefiere colaborar con partidos

El líder de Izquierda Abierta y portavoz parlamentario de Izquierda Unida en Asturias, Gaspar Llamazares, ha afirmado que los miembros del proyecto político 'Actúa' --que él y el juez Baltasar Garzón encabezan-- todavía no han decidido si se presentarán a próximas elecciones, pero, en cualquier caso, ha asegurado que no tienen "la voluntad de ir en solitario" y que su "preferencia" es "ir en común y colaborar con otras fuerzas".

"No hemos dicho que vayamos a presentarnos a las elecciones, lo veremos. Si hay una sensibilidad por parte de otras fuerzas para recoger las preocupaciones de 'Actúa' pues estaremos con otras fuerzas", ha dicho en declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press, precisando: "No tenemos voluntad de ir en solitario, muy al contrario nuestra preferencia es ir en común, colaborar con otras fuerzas".

Llamazares ha aseverado que la inscripción de 'Actúa' en el registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior "no prejuzga ninguna decisión" de cara a próximos comicios. De hecho, ha afirmado ni siquiera se ha "iniciado" el debate en el seno de la plataforma que ya se ha registrado como partido político ante el Ministerio del Interior.

Pero el registro, ha explicado, busca "proteger la marca", "es una garantía para la marca, una medida instrumental y preventiva". Así, ha precisado que "no prejuzga" una candidatura a unas elecciones, pero tampoco "cierra las puertas" a hacerlo: "Dependerá de cómo vaya la sensibilidad de los ciudadanos a la iniciativa" y de cómo "evoluciona" la izquierda política, ha indicado.

Según ha apuntado, 'Actúa' "puede ir en coalición, dentro de un partido", o bien "llevar a cabo políticas de alianzas". A su juicio, "lo bueno" es que exista un marco para un electorado de izquierda que se ha quedado "huérfano".

ELECTORADO DE IZQUIERDAS "HUÉRFANO"

Llamazares --que en su día se mostró crítico con la alianza electoral de IU y Podemos para el 26J-- ha hecho hincapié en que "un millón de votantes de izquierdas" no acudieron a votar en las pasadas elecciones generales del 26 de junio del año pasado: "Tenemos que movilizar al electorado huérfano de la izquierda", ha dicho, insistiendo en que 'Actúa' representa precisamente ese espacio.

Así, ha dicho que ve "con buenos ojos" los últimos pasos dados por partidos de izquierdas para dialogar. Concretamente, ha saludado el "clima nuevo" que existe entre el PSOE y Podemos después de que Pedro Sánchez haya sido reelegido secretario general socialista, algo que, a su juicio, ha rebajado el "clima de confrontación" inicial.

En este contexto, preguntado acerca de qué ofrece este nuevo partido frente a la coalición de Unidos Podemos, Llamazares ha dicho que la diferencia principal es su "preocupación" por "poner por delante" los acuerdos programáticos "frente a los pulsos internos": "Hay que dar un nuevo impulso a los gobiernos del cambio", ha sentenciado.

COMPROMISO CON IU HASTA FIN DE LEGISLATURA

Sobre si baraja la posibilidad de abandonar IU, Llamazares ha asegurado que sigue "comprometido" con la formación, pero ha cuestionado su estrategia y "fusión en frío" con Podemos, destacando que parece estar "absorbida dentro de la lógica" del partido morado.

Si IU se mantiene en esa línea, ha explicado, no se sentiría representado. Pero el portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado de Asturias ha asegurado que mantendrá su compromiso con IU "hasta el final de la legislatura", hasta saber su IU volverá a presentarse a elecciones con el partido de Pablo Iglesias. "Si se disuelve y plantea subsumirse en otra formación política... yo ahí no me vería", sostiene, recordando que esta alianza perdió un millón de votantes.

Para Llamazares, IU "debería tener una identidad propia" y "diferenciada" a la de Podemos. A su juicio, una convocatoria electoral no puede hacer que una formación política quede "subordinada" a otra "hasta confundir su cultura política".