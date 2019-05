Líder de Podem Dénia reprocha a Iglesias las palabras sobre Ortega: "Conviene que algún político se calle la puta boca"

Rodenkirchen se ha pronunciado en estos términos en unas recientes declaraciones, que recalca que hace "a título personal" y no como Podemos Dénia, para valorar los resultados de las elecciones, en las que la formación morada se ha quedado sin representación en el consistorio frente a los dos ediles que obtuvo en 2015 con CET.

"Estimado Pablo Iglesias, 'coletas', Dénia iba muy bien, como todas las poblaciones. Estábamos subiendo, estábamos haciendo un trabajo excelente. No se te ocurre otra genial idea que hacer un mitin y hablar de Amancio Ortega", ha expresado el candidato, que ha añadido: "Evidentemente, nosotros no queremos que nos donen. Nosotros queremos que paguen impuestos. Pero si tanto dices que la prensa no te apoya, la noticia no es que no pague impuestos en España o que tenga trabajadores precarios, la noticia ha sido que Podemos no apoya la donación a las víctimas del cáncer".

Rodenkirchen ha asegurado que "hace una semana y media", la gente le decía "ánimo, te apoyo" pero que después del comentario "desafortunado" de Iglesias, pasaron a decirle "ojalá nunca tuvieras cáncer". "Me dolió, no llegó el mensaje. Creo que los políticos en campaña, muchas veces se deberían de morder la lengua", ha añadido.

"Me dijeron en un programa de radio que si a veces soltaba algún taco. Pues conviene, a veces, que algún político se calle la puta boca. Y pido disculpas y lo retiro de inmediato, pero nos ha perjudicado. Porque la noticia de esta semana ha sido esa (las declaraciones de Iglesias), y hay que ser consecuentes y ahora hay que dar la cara. Espero que salga y dé la cara también", ha explicado.

Asimismo, ha lamentado que están "de duelo" y "prácticamente hundidos" porque en las últimas elecciones la formación ha perdido "en todos los municipios" --ha enumerado Barcelona, Madrid, A Coruña, Zaragoza, pero también localidades valencianas-- y en casi todas las autonomías, con la excepción de la ciudad de Cádiz, a cuyo alcalde, José María González, Kichi, ha dado la enhorabuena. "Kichi, creo que no eres muy amigo del señor Iglesias", ha añadido dirigiéndose a él.

"HEMOS FRACASO, PIDO DISCULPAS"

"Como máximo responsable de Podemos" en la localidad, ha afirmado que no se va a "excusar". "Hemos fracasado, pido disculpas por si no he dado la talla o no he estado a la altura", ha dicho en una comparecencia en la que ha llegado a llorar.

También en este caso se ha dirigido a su propio partido "a nivel estatal", al que le ha dado "gracias por nada" y por su "no ayuda", y ha dado la enhorabuena al PSPV, que gobernará con mayoría absoluta Dénia, y al que ha pedido que mire las propuestas de la formación morada y lleve a cabo una política "social, coherente y para la gente".