Líder nacionalista flamenco replica a González Pons que gente del franquismo tiene responsabilidades en el PP

El líder del partido nacionalista flamenco N-VA, Bart De Weber, ha cerrado filas con el ministro del Interior, Jan Jambon, que ha cuestionado la democracia en España tras el encarcelamiento de exconseller de la Generalitat y ha afeado que "demasiada gente" del régimen de Franco "todavía" tiene responsabilidades en el Partido Popular, que en su opinión, "debería callarse sobre su historia".

"El Partido Popular debería callarse respecto a la historia del partido", ha avisado el líder nacionalista flamenco, replicando así al portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, quien este domingo denunció el "historial acreditado xenófobo" del partido en respuesta a las críticas de Jambon a las detenciones de los miembros del Govern destituido de Carles Puigdemont, "simplemente" por aplicar el mandato de sus electores.

De Weber ha cerrado filas con Jambon, que pertenece a la misma formación nacionalista y ha replicado que "el Partido Popular debería callarse respecto a su historia", según informa la cadena flamenca VRT.

"Demasiada gente todavía de aquél régimen (de Franco) tiene responsabilidades en el partido, que parece que no ha aprendido muchas de las lecciones del pasado: respetar los derechos democráticos, no implicarse en violencia cívica, no encarcelar a políticos", ha remachado.

El líder nacionalista flamenco ha secundado las críticas de Jambon al encarcelamiento de los miembro del Govern cesado, algo que en su opinión no se debería tolerar "en ningún país de la UE".

"Si no estás de acuerdo con los catalanes no importa realmente. No se recluye a gente simplemente por ejercer sus derechos democráticos. No se hace esto y desde luego no en la Unión Europea", ha subrayado el también alcalde de Amberes.

Además ha confiado en que la justicia belga no extradite a España a Puigdemont. "Espero que esto no sea decidido, pero está en manos de la justicia", que es "independiente", ha admitido. "Tendremos que esperar", ha insistido, recalcando que se trata de una decisión que compete "en primer lugar" a los tribunales.

Si Europa "asumiera un papel de mediación y diera una pitada a Rajoy", ello "resolvería" en su opinión "muchos" de los problemas y tensiones en España. "No digo que uno y otro tenga razón", ha puntualizado.

González Pons reclamó a Jambon este domingo que "no diese lecciones a una democracia como la española, en la que se respetan los derechos de las personas, se cumple la ley y se cumplen todos los estándares de un Estado de Derecho moderno" y criticó la trayectoria de la NV-A "en contra de la igualdad entre las personas, y también de rechazo a los inmigrantes, entre otras características".

El ministro del Interior belga cuestionó horas antes en una entrevista con la televisión flamenca VTM la detención de los exmiembros del Govern, "elegido democráticamente". "¿Qué han hecho mal? Simplemente aplican el mandato que recibieron de sus electores", recriminó.