Levy rechaza "chantajes" de Puigdemont y afirma que "no puede pedir nada a cambio" de ser responsable

"Para restaurar la democracia lo que no puede pedirse es que se haga a base de chantajes y de concesiones, esa es la responsabilidad de un dirigente político y no puede pedir nada a cambio", ha manifestado en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, tras la decisión del president de no convocar elecciones anticipadas en Cataluña para que la mayoría del Parlament determine cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

El líder del Ejecutivo autonómico argumentó que no había conseguido garantías por parte del Gobierno central para convocar unos comicios con normalidad y para que no se aplicasen las medidas previstas para la Comunidad Autónoma al amparo del artículo constitucional.

"Lo que no va a aceptar nunca el Gobierno son chantajes a nuestro Estado de derecho. No se pueden aceptar", ha recalcado, apuntando que, ante el desafío secesionista, en Cataluña "solo cabe una opción" que es "la vuelta a la normalidad institucional" a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Levy, que ha aseverado que la decisión de no convocar comicios, demuestra que Puigdemont está "aún más" encomendado a las fuerzas políticas "radicales", ha abierto la puerta al "diálogo" con Puigdemont siempre que sea "posibilista" y esté en el marco constitucional.