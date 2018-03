Levy afirma que Turull es "más de lo mismo" y pide a Torrent un "plan R, de realista" para la Generalitat de Cataluña

"Jordi Turull estuvo con Artur Mas, con Carles Puigdemont y está llamado a continuar la hoja de ruta de la equivocación y el fracaso", ha señalado en referencia a los últimos presidentes del Ejecutivo catalán.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha afirmado que Turull "no cumple los requisitos" a su juicio imprescindibles para un nuevo president de la Generalitat: "Que no haya cometido errores en el pasado y esté dispuesto a respetar los marcos de convivencia legales y democráticos, que no invisibilice a parte de la sociedad catalana y que esté dispuesto a tejer convivencia, a recuperar esos afectos en la sociedad que se han roto y a rebajar el nivel de tensión".

Para Levy, además, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que se encuentra huido en Bélgica, es un "youtuber" que "por hacer vídeos de Youtube se cree que es diputado o presidenciable", cuando lo que está provocando es que su escaño quede vacío.

Ante la decisión del exlíder de la ANC y candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Sànchez de renunciar a su escaño en el Parlament catalán, la diputada de Cataluña ha afirmado que ella misma pidió a Sànchez y a otros dirigentes catalanes que renunciaran antes de los planes que "tanto daño han hecho".

En referencia a la ronda de contactos que Roger Torrent podría llevar a cabo en los próximos días para encontrar nuevo candidato, Levy ha dicho que "tiene la responsabilidad de volver a prestigiar el Parlament catalán". "Si va a ser una copia mala de Carme Forcadell (ex presidenta del Parlament) volveremos a estar donde estábamos", ha señalado.

Por otra parte, Andrea Levy se ha referido a la Comisión de Investigación del Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP y ha criticado que el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Iñigo Errejón, "forzara" la creación de este órgano para "iniciar su campaña electoral" en la Comunidad de Madrid.

Preguntada por la comparecencia de la presidenta de la región, Cristina Cifuentes, Levy descarta que tuviera intención de utilizar al PP nacional como descargo "entre otras cosas porque forma parte de Génova y de la estructura de la dirección nacional" siendo "un miembro más".