Levy espera encontrar al PSOE de Sánchez del lado del Gobierno frente al independentismo en Cataluña

"No podemos no esperar que en esta cuestión de Estado no esté con el PP", ha reclamado Levy, añadiendo que el lado del Gobierno supone "estar con la democracia" y con "su mantenimiento en España y Cataluña".

En una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, la dirigente popular ha puesto en valor que Gobierno y oposición se encuentren en "temas nacionales" y ha recordado que durante el inicio de la presente legislatura ambas formaciones han llegado a acuerdos parlamentarios. En este sentido, teniendo en cuenta que el PP no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, Levy ha asegurado que el PP dialogará con "los que se quieran tomar España en serio".

Levy ha negado que exista una dinámica de choque de trenes entre el Gobierno y la Generalitat, alegando que, en realidad, son los dirigentes catalanes quienes "van en la dirección equivocada". "Quien violenta la ley y la democracia y a los catalanes es el Gobierno de la Generalitat obligando y forzando estas situaciones. La fuerza la imponen ellos", ha asegurado.

Y, preguntada por el borrador secreto de la Generalitat para proclamar la independencia, Levy ha considerado que se trata de una vulneración de los derechos, que no deberían aceptar ni los propios independentistas.

"Soy diputada y no me van a dejar ni conocer por los canales habituales esta ley", ha afirmado, denunciando que con los votos de solo dos partidos (Junts Pel Si y las CUP), se ha modificado el reglamento del Parlament para que la tramitación de esta ley "sea en 10 minutos". "Se están atropellando derechos y libertades", ha concluido.

La diputada catalana ha defendido el ofrecimiento del Gobierno para que el president, Carles Puigdemont, presente su proyecto en el Congreso de los Diputados, ya que es el lugar en "el que procede" y en el que "se puede encontrar a gente que le de la razón y a otros que no". Por ello, ha criticado la conferencia de Puigdemont en el Ayuntamiento de Madrid porque estaba destinada a "convencidos" de la causa y pensada para "escucharse a sí mismo".

En la misma línea, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el Gobierno "acierta al no sobreactuar y mantener una respuesta absolutamente firme" frente al desafío soberanista.

En una entrevista en Televisión Española, Casado ha recomendado a Puigdemont leer la Constitución para "conocer y cumplir la ley en vigor", "a lo que está obligado", ha remachado. A su juicio, el presidente catalán está protagonizando una "huida hacia delante", con el fin de "tapar con la estelada los casos de corrupción". "No era España quien robaba, era Pujol", ha concluido.