Levy (PP) asegura que "venceremos a los separatistas" y no se celebrará "ningún referéndum ilegal"

En este punto, la dirigente popular ha reiterado que desde el Gobierno de Mariano Rajoy y del PP, "hemos defendido y defenderemos lo que es justo, la libertad y la igualdad de todos los catalanes y del resto de los españoles, aquello que sentimos".

Levy, que ha moderado en la Intermunicipal que el PP celebra en Zaragoza la mesa 'Una mirada a las ciudades del futuro', ha asegurado que los catalanes "no estamos anclados en el pasado porque la sociedad catalana es una sociedad que merece afrontar retos de futuro".

"La sociedad catalana se merece tener una clase política que se ocupe de las cuestiones que importan a los ciudadanos, de aquello que es importante para avanzar como sociedad y crear bienestar", ha defendido la dirigente popular.

En otro orden de cosas, Levy ha apostado por que las ciudades sean inclusivas, que permitan a sus ciudadanos las mejores capacidades y los mejores recursos y que conecten las ciudades españoles con las mejores ciudades del mundo.

"No se me ocurre mejor persona para llevar a cabo la agenda de las mejores ciudades del futuro que el ministro Álvaro Nadal, que miró hace muchos años hacia el futuro y tuvo la convicción de que saldríamos adelante y seríamos líderes. Cuando algunos solo veían sombras, él veía futuro", ha sostenido, al estimar que "hoy España tiene futuro y esperanza".

A LA CABEZA DE LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha resaltado la importancia de que España esté "a la cabeza de la revolución tecnológica", porque "nos jugamos el futuro de nuestro país y daremos un salto entre los principales países europeos si España forma parte de los cambios que se están produciendo en el siglo XXI".

A su juicio, esto debería ocupar el cien por cien de nuestro trabajo político, a lo que ha añadido que el mayor daño que están haciendo las posturas rupturistas e independentistas con la división social y territorial es que "obliga a todo el mundo a poner la cabeza en otras cosas que no son las verdaderas importantes, nos genera desazón, un sentimiento de tristeza y nos retrasa, al tiempo que no nos permite participar como deberíamos en el mundo del siglo XXI, después del éxito tan espectacular que ha tenido nuestro país en las últimas décadas".

Nadal ha recordado que los ciclos económicos en los que ha gobernado el PP se cuentan por recuperaciones, "mientras que los de otros han estado marcados por las recesiones. Cada vez que gobierna el PP impulsamos nuestro país en lo económico, en lo tecnológico, en lo educativo, en lo social, que es lo que nos ha hecho estar orgullosos de España", ha explicado.

"Y el que no está orgulloso de España es porque no la conoce y no sabe o no le han dicho adecuadamente bien el gran progreso que hemos tenido. Somos uno de los grandes países de Europa y lo estamos demostrando de una manera increíble, con trabajo con esfuerzo y con avances", ha concluido.