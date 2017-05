Levy (PP) pide a los socialistas "que no salgan de sus primarias pareciéndose a Podemos"

Levy afirmado que "no pueden hacerse mociones de censura como quien hace malabares", exigiendo al PSOE que no se deje arrastrar por "los caprichos" de Podemos. La política española necesita valores como "diálogo, responsabilidad, sentido común y trabajo útil para el conjunto de la sociedad", ha dicho, afirmando que "el sacrificio de la sociedad no puede echarse a perder" rechazando todo lo que no aporte "nada bueno a la política ni nos lleve a nada bueno a los españoles".

Ha rechazado los "caprichos partidistas de quienes no ganaron las elecciones", agregando que "pactar entre distintos es lo que necesita la economía, nuestro bienestar, nuestro futuro" y que "pactamos antes la investidura y vamos a seguir pactando a lo largo de esta legislatura, pero sobre el interés general, no voluntades partidistas que interesan solo a muy pocos".

La dirigente del PP ha proclamado que "es tiempo de elevar la política al patriotismo del interés general para el país" para seguir con la creación de empleo y cumpliendo los objetivos de déficit.

INMENSA MAYORÍA

Levy ha lamentado que, en el PP, "algunos han demostrado con sus actos no estar a la altura de este partido", aseverando "de forma contundente" que "algunos no merecían representar las siglas de este partido" y "tampoco les queríamos en nuestro partido" porque "nos duele la mala política y los malos políticos que quebranten la confianza en nuestro sistema democrático".

La dirigente del PP se ha dirigido "la inmensa mayoría que trabaja por el interés general de España y de los españoles", apelando a la "vocación de servicio público" que lleva a mostrar "el verdadero significado de la política".

"Ahora es tiempo de demostrar que tenemos un partido unido, responsable y al servicio de nuestro país", ha continuado Levy, apelando al "compromiso y trabajo" del PP Zaragoza, a su vocación de servicio público, que diariamente demuestra "que merece la pena trabajar por este partido, en política". Ha pedido a la nueva Ejecutiva del PP provincial que la suerte les pille trabajando.

El PP sabe hacer "buena política", ha continuado la dirigente del PP, elogiando a Campoy y al presidente regional, Luis María Beamonte, "referentes" de este partido por su "vocación de servicio, humildad, cercanía constante" y su municipalismo. Ha recordado que "un cargo no se ejerce por el simple hecho de que te nombren", sino que se desempeña con "compromiso, responsabilidad, trabajo", recalcando que con Campoy "no nos equivocamos", por lo que cuenta con el apoyo de la directiva nacional, ha dicho, transmitiendo la enhorabuena de Mariano Rajoy.

"Nos debemos a nuestro país y a su gente y por eso reivindicamos el valor de las ideas y el proyecto político del PP", ha proseguido Andrea Levy, quien ha dejado claro que "tenemos ideales sólidos, una verdadera vocación de servicio en la libertad, de vertebrar España y un gran proyecto por delante: trabajar por los españoles que nos votan, por los que nos han dejado de votar y los que no nos han votado; por eso somos un partido de grandes mayorías", añadiendo que "los españoles necesitan certezas, no vaivenes de inestabilidad, necesitan proyectos que representen el interés general y no veletas ideológicas"

La vicesecretaria de Estudios y Programas ha aseverado que los españoles no necesitan "grupos de amigos mal avenidos" y que quieren "responsabilidad, altura de miras, moderación, no caer en radicalismos, no confrontaciones ni divisiones entre iguales", subrayando que "el que hace política a través de la división lo único que va a recoger son los escombros de su fracaso" y por eso "estamos aquí, en el PP, para representar a esta gran nación que es España desde la bandera de la libertad, el progreso, la ambición nacional, por un futuro mejor para todos" vivan donde vivan.

"Nos sentimos muy orgullosos de tener un proyecto político para España, de representar sus anhelos, ilusiones, esperanzas, de representar a esa España que deja atrás la desazón, el pesimismo, los años tristes por los que hemos luchado con mucho sacrificio", ha expresado, apostando por "el sentir de superación constante que nos hace ser una de las grandes naciones europeas"

Andrea Levy ha asegurado que "los españoles no quieren que seamos un problema más y no les aportemos ninguna solución", insistiendo en que "gobernamos este país porque los españoles nos dieron su confianza, no por el fruto de una casualidad", siempre "desde el diálogo".