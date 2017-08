Levy subraya que PP sigue siendo primero y la subida PSOE es solo coyuntural

La vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha subrayado hoy que su partido sigue siendo en la encuesta del CIS el "preferido de los españoles", que respaldan la gestión del Gobierno, y ha considerado que la subida del PSOE puede ser solo "coyuntural".

En declaraciones a EFE, Levy ha destacado sobre todo que la encuesta del CIS muestra que el PP sigue como partido más votado porque los españoles valoran la "capacidad de gestión" del Ejecutivo, que está siendo capaz de gobernar con "múltiples" acuerdos parlamentarios, y de hacerlo dentro de la "moderación" y atendiendo a las "necesidades" de la ciudadanía.

Ante la bajada de tres puntos en la estimación de voto para su partido, la dirigente 'popular' admite que la corrupción puede seguir suponiendo un "desgaste" para las siglas del partido, pero subraya que Rajoy sigue siendo el líder "más valorado entre sus propios votantes".

Y tras recalcar que éste no es aún un periodo electoral augura una mejora en la estimación de voto cuando los españoles hagan balance de la gestión del PP y cómo se cumplen sus promesas, especialmente la de llegar a los veinte millones de ocupados esta legislatura.

Andrea Levy resta por otra parte importancia a la subida del PSOE en este barómetro.

"El nuevo PSOE no es más que el viejo PSOE que aspira a hacer la pinza con Podemos" para llegar a las instituciones "sin ser fuerza ganadora" y sin haber demostrado que apoya las políticas que necesita el país, con su continuo "no, no y no" a reformas y leyes como la presupuestaria.

Entiende por eso que en la subida de los socialistas hay "una parte coyuntural" con su vuelta a la "órbita de la actualidad" tras el regreso de Sánchez, pero ha señalado que habrá que analizar si esa tendencia "se consolida" y ha puesto en duda esa posibilidad.