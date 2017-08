Levy (PP) dice que en la manifestación de Barcelona "las banderas sobraban" y que debió imperar el silencio

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Levy se ha mostrado en contra de la exhibición de banderas en la marcha, aunque ha apuntado que mientras la bandera española representa al país y la 'senyera' es "de todos" los catalanes, no lo es la estelada.

Pero no ha querido entrar en más polémicas y ha insistido en que aquella tarde a su juicio "sobraban" las banderas. "Yo fui sin banderas, fui con rosas. A mi las banderas... era el momento para estar unidos. Creo que sobraban", ha dicho.

NEUTRALIDAD DE LOS MOSSOS

Levy ha subrayado que los ciudadanos estaban convocados el sábado porque todos ellos pueden ser víctimas de los terroristas, "que no ven ideologías". Y no ha querido hacer más comentarios sobre los abucheos que recibieron desde el Rey a muchos políticos, incluida ella. "No les voy a permitir que nos roben el momento de duelo y tristeza", ha aseverado.

Por otro lado, la dirigente 'popular' ha pedido a los jefes políticos de los Mossos d'Esquadra que respeten la neutralidad de este cuerpo policial, que "protege" Cataluña "por encima de cualquier ideología política".