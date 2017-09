Levy (PP): "Los independentistas serán responsables de todo aquello que hagan para quebrar la democracia"

La vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha advertido este sábado de que los independentistas catalanes "serán responsables de todo aquello que hagan para quebrar la democracia de todos". A menos de 24 horas del referéndum ilegal secesionista, ha pedido no caer en provocaciones pese al "hostigamiento" del "totalitarismo" independentista, asegurando que el Gobierno de España garantiza la "tranquilidad" en Cataluña.

"Basta ya de hostigamiento", ha exigido Levy a los independentistas, reivindicando valores como la convivencia como raíz de la democracia española. Ha hecho una "llamada a la tranquilidad", considerando "fundamental" que a pesar de la "tensión emocional" los catalanes sigan dando "un ejemplo de paz y de tranquilidad" porque "una sociedad no puede fracturarse".

Levy ha alertado contra las "amenazas" del totalitarismo, ha rechazado los señalamientos de "discrepantes" en los colegios y ha criticado a la CUP por señalar a rivales "diciendo que se acordarán de los que ahora se comporten como traidores", aseverando que "no podemos, no pueden dejar este legado, rompiendo los valores de la democracia".

Ha planteado que "asegurar la tranquilidad de todos los catalanes es lo primero" y que no se debe consentir que "la irresponsabilidad" de la Generalitat "importune a los catalanes".

Ha considerado que "los independentistas no pueden dejar este legado" de quiebra de la democracia y de "imposición", tras lo que ha lanzado un mensaje para dejar claro que el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, "no va a permitir que se tome por asalto la democracia de todos en Cataluña".

El presidente, ha continuado, "no va a permitir que los intolerantes impongan su ley", añadiendo que la legalidad "permite que todos podamos expresarnos dentro de unas normas de convivencia sin que unos puedan imponer su propia voluntad". Así, ha enfatizado que "la convivencia va a mantenerse", así como la igualdad y la libertad, porque "ahí va a estar Rajoy, para defender el Estado de Derecho, la democracia, la libertad y la igualdad".

OPACIDAD

La dirigente del PP, también diputada autonómica catalana, ha dicho que la "ficción" del 1-O es "un fraude a nuestra democracia". "Nos quieren hacer creer que tienen organizado algo que está inoperativo logísticamente", de forma que "el supuesto referéndum es un fraude absoluto a la democracia" y además es "opaco como las urnas que nos dieron a conocer ayer", criticando esa supuesta democracia en la que "no se pueden ver las papeletas".

Ha hecho hincapié en que los independentistas "no van a conseguir que su opacidad empañe la democracia de todos", añadiendo que "no vamos a permitir que se perpetren fraudes democráticos". "No más pérdida de tiempo, no más dilapidar la convivencia, basta ya de hostigamiento a que se está sometiendo a la mayoría de los catalanes", ha proclamado.

"Basta de despreciar la democracia, como están haciendo los intolerantes, que quieren imponer mediante el nacionalismo más absurdo de la Historia su voluntad, señalando a políticos, a la prensa", a quienes ha dicho que debe haber una "absoluta tranquilidad y respeto a las leyes democráticas", descartando que puedan "imponer su voluntad".

RESPONSABILIDADES

Respecto a lo que ocurrirá el 2 de octubre, un día después del referéndum secesionista, Andrea Levy ha indicado que "aquellos políticos que incumplen la ley se inhabilitan a sí mismos", aunque ha deseado que se reconduzca "la situación por la política y establecer una vía de diálogo".

"Nos estamos jugando, en estos momentos, el futuro de todos", ha aseverado, al tiempo que se ha mostrado convencida de que "no van a salirse con la suya". "No podemos entrar en el diálogo de quien solo quiere escuchar su monólogo" y ha hecho notar que la posición del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de plantear "aceptas o aceptas mi referéndum" ha imposibilitado el diálogo.

"Queremos encontrar interlocutores válidos en la Generalitat" de cara al día 2, "cuando se demuestre su fraude, la frustración a que van a llevar a la sociedad", pidiendo "que escuchen al Gobierno de España para encauzar la situación desde la política".

Ha señalado que el Gobierno de España quiere que "todos podamos seguir viviendo en un proyecto de futuro, concordia y moderación", que son "los valores que nos han hecho llegar hasta aquí, superando las dificultades con un futuro compartido entre todos".

RETOS

El Estado autonómico cuenta con la aprobación de la mayoría de los ciudadanos, ha recordado la dirigente del PP, quien ha emplazado a fortalecerlo para llegar "entre todos" a acuerdos en asuntos como la educación, las pensiones o el modelo energético, señalando que "hay muchos retos por delante" y "no hay ningún futuro para el nacionalismo, para el totalitarismo y para quienes nos están llevando a situaciones de quiebra", ha concluido.

Andrea Levy ha visitado esta mañana Zaragoza, donde ha asistido a un mítin celebrado en el Parque de Atracciones con motivo del Día del Afiliado del PP, en el que han intervenido el presidente regional, Luis María Beamonte, y los presidentes provinciales, suspendiéndose a continuación a causa de la lluvia, por lo que Levy ha ofrecido las declaraciones directamente a los medios de comunicación, momentos después. "Me siento como en casa, una catalana como yo se siente como en casa en cualquier rincón de España", ha comentado.