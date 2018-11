Levy (PP) señala que los comicios andaluces son una oportunidad para dar "un doble no" al PSOE

"Las elecciones del 2 de diciembre son una oportunidad de futuro, una oportunidad de decir un doble no al PSOE y decirle sí al empleo, sí al futuro, sí al optimismo y sí a la ilusión y a cambiar las cosas", ha dicho Levy en declaraciones a los medios antes de realizar un paseo por la capital jiennense y de mantener un encuentro con Nuevas Generaciones.

Ha destacado que las elecciones andaluzas son "trascendentales" porque suponen el inicio del cambio. "La Junta no ha hecho nada por cambiar nada en esta provincia", ha señalado la dirigente popular y ha añadido que "los problemas siguen siendo los mismos porque ha habido una dejación de funciones, ha habido una apatía en esta provincia para trabajar por el empleo, por las infraestructuras, por la sanidad pública y por la educación".

Para Levy, "los mismos no pueden seguir haciendo las mismas cosas" y por eso "es tan necesario el cambio en Andalucía". En este punto, ha incidido en que "el cambio sólo tiene una papeleta el 2 de diciembre y es la del PP" porque "el resto de formaciones políticas son más de lo mismo, se llamen Chaves, Griñán o Susana Díaz, se llamen IU que ha apoyado al PSOE o Ciudadanos que también ha apostado por el PSOE". Son, ha dicho Levy, "una carretera que va al mismo lugar y es que siga gobernando el PSOE en Andalucía".

Ha subrayado que en las últimas elecciones generales, "los andaluces votaron de forma mayoritaria al PP" porque "entendieron que era una garantía de progreso", algo que ha cambiado Pedro Sánchez con la moción de censura que le ha llevado al Gobierno. De ahí, que las elecciones andaluzas sean, según Levy, una oportunidad para "volver a decirle a Pedro Sánchez que ellos querían que gobernase el PP".

"Es una manera de decirle un doble no al PSOE, un no al PSOE que ha gobernado en la Junta los últimos 40 años y uno no al PSOE a nivel de toda España porque ya anuncian que son incapaces de sacar adelante unos presupuestos y empiezan a atisbar que quieren convocar unas elecciones porque son incapaces de gobernar".

Por su parte, el presidente provincial del PP, Juan Diego Requena, las urnas son el instrumento para recuperar "un futuro ilusionante" de una provincia como Jaén que "lo tiene todo" como "puerta de entrada a Andalucía" que necesita ser "una puerta de permanencia y no sólo una puerta de paso".

También la candidata número 1 del PP por Jaén, Maribel Lozano, ha subrayado las líneas maestras del programa de Juanma Moreno y que pasan, entre otras cuestiones, por la creación en la próxima legislatura de 600.000 puestos de trabajo en Andalucía y que "van a tener una incidencia muy directa en la provincia de Jaén". También ha hecho referencia al plan Jaén Avanza, pensado desde el PP para "convertir y transformar a la provincia en un lugar que genero empleo".

La bajada de impuestos, "una sanidad digna" con la puesta en marcha de la Ciudad Sanitaria, una educación de calidad que "rompa con las desigualdades", una igualdad real de oportunidades que convierta a Jaén en una provincia atractiva, son algunas de esas líneas a las que se ha referido Lozano al defender el programa con el PP concurre a las elecciones andaluzas.