Levy (PP) considera que el discurso de Torra es "más de lo mismo" y afea la presencia del PSC en la conferencia

En declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, Levy ha calificado al president de la Generalitat de "exaltador" y "agitador de la calle" después de que dijera que no aceptará eventuales sentencias condenatorias del Tribunal Supremo contra los presos soberanistas e hiciera una llamada a una movilización permanente en Cataluña. "No nos pareció ninguna variación, si no una nueva provocación a catalanes y españoles", ha valorado.

La dirigente 'popular' ha exigido a Torra que acuda al Parlament y ha criticado que mientras mantiene cerrada la Cámara autonómica, que no se reunirá este mes de septiembre, el president de la Generalitat, en cambio, protagoniza conferencias en la que "se dedica a hablarle a los suyos", mientras a los no independentistas los mantiene "marginados".

CRÍTICAS AL PSC

Por otro lado, ha criticado que el PSC estuviera presente en el Teatre Nacional de Cataluña escuchando el discurso de Torra -- acudió la portavoz socialista en el Parlament Eva Granados. "Donde tiene que estar es con los demócratas y quienes aseguran la convivencia democrática", ha señalado.

Para Levy los socialistas tendrían que estar coordinando acciones con el PP y Ciudadanos y ha reiterado que en este momento "urge más" un encuentro de las fuerzas constitucionalistas que escuchar a Torra.

Preguntada por cómo debería afrontar el Ejecutivo socialista el desafío separatista, Levy ha asegurado que en esta situación lo único que cabe es que prevalezca "la democracia, la convivencia y el respeto a la ley". "De estas tres cosas Torra carece voluntad", ha dicho.

Por ello, ha asegurado que "mal hace" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si está con "aquellos que le van a engañar", ha dicho en relación al apoyo de fuerzas independentistas a la moción de censura y por la debilidad parlamentaria del PSOE.