Levy (PP) pide al director de TV3 que cese al actor Toni Albà por su "actitud insultante" hacia Arrimadas (Cs)

Albà escribió en Twitter: "Buen viaje a Waterloo. Vigila, no pases de largo y vayas a parar a Ámsterdam. Allí, estarías como en casa y además tendrías todo tus derechos laborales respetados". Arrimadas, que ha acusado al humorista de atacarla con "un insulto machista y repugnante", ha viajado este domingo a la ciudad belga para protestar ante la casa donde actualmente reside el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Según indica Levy en declaraciones a Europa Press, no es la primera vez que este colaborador de TV3 muestra esta actitud de generar "odio" hacia personas que no piensan como él, es decir, "que no son independentistas", por lo que considera que "debería ser cesado inmediatamente".

En este sentido, pide a la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, dar esa instrucción, dado que "es incompatible asegurar el servicio público y el pluralismo en TV3 con personas que aparecen en ella que señalan a la oposición política e intentan degradarla", y que, en el caso de Arrimadas, se ha debido al "hecho de ser mujer".

También ha exigido poner este asunto en manos del Instituto de la Mujer, a quien ha solicitado un informe sobre el machismo en redes sociales, así como poner en marcha una campaña de sensibilización por parte de los poderes públicos sobre estos temas.

Por todo ello, ha reiterado, tal y como dijo meses atrás, que se niega a seguir participando en ningún programa de la TV3 "mientras haya colaboradores pagados con el bolsillo de todos los catalanes que hagan esta campaña de odio selectivo a la discrepancia política".