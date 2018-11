Levy (PP), sobre el juez Marchena al frente del CGPJ: "Estoy por prestigiar al poder judicial ante los ataques"

En concreto, en Málaga, donde ha participado en la precampaña de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, junto al presidente del PP malagueño, Elías Bendodo y otros dirigentes provinciales, ha abogado por que la renovación en el poder judicial sea "lo máximamente negociada y lo prestigie ante los ataques de los independentistas en Cataluña o de los políticos radicales de Podemos que están en la tesitura de desprestigiar el sistema institucional".

Así, ha incidido: "Los tiempos de la renovación son los que tocan, es el procedimiento democrático que se está llevando a cabo y vamos a apostar por el máximo consenso" y que dicha renovación sea "negociada".

"Todo lo que sea llegar a consensos y acuerdos es bueno para nuestra democracia y es una sensación de estabilidad", ha manifestado la dirigente nacional del PP, que ha destacado tanto la trayectoria de Manuel Marchena como de Andrés Martínez Arrieta, que lo sustituirá al frente del tribunal que juzga el 'procés' independentista en Cataluña.

"Estoy por prestigiar al poder judicial, por su independencia y por las magníficas trayectorias de ambos llevarán la resolución de los procesos tan importantes para la democracia en aplicación de derecho", ha recalcado.

IMPUESTO SOBRE LAS HIPOTECAS

Por otro lado, cuestionada por el Real Decreto ley aprobado el jueves por el Consejo de Ministros y que entró en vigor este sábado para modificar las leyes que regulan el impuesto sobre actos jurídicos documentados y el impuesto de sociedades, Levy ha invitado al Gobierno a "copiar" la propuesta del PP y que "se suprima" el conocido como impuesto de las hipotecas.

"Tomamos con cautela lo que anuncia Pedro Sánchez porque es especialista en hacer una cosa y rectificarse", ha indicado, al tiempo que ha agregado que la propuesta del PP al respecto quiere que sea "un alivio fiscal". "Es posible", ha apostillado.

Además, ha considerado que el PSOE debe gobernar "de verdad y no para la foto o para el tuit sino para los españoles". Por ello, ha espetado: "Si no lo sabe hacer y no es capaz de aprobar el presupuesto, sólo tiene una alternativa: convocar elecciones". "El PP está en condiciones de ganar y gobernar", ha finalizado.