Levy (PP) acusa al Gobierno de Sánchez de querer "contentar a los independentistas" reformando la Constitución

Así lo ha manifestado este domingo Levy durante su visita a la Feria del Libro en el Parque del Retiro de Madrid, donde ha asegurado que los independentistas "no se van a contentar" con reformas constitucionales, que, en su opinión, lo "único que puede generar es malestar" entre los independentistas y "descontento" en el conjunto de la sociedad española.

"Que no piense Sánchez que sus compañeros independentistas que le han llevado a la Moncloa se han vuelto constitucionalistas. Vemos con temor que se pueda premiar a los independentistas porque hayan apoyado a Sánchez en la moción de censura", ha señalado Levy, criticando que el "primer anuncio" del Gobierno de Sánchez "sea el de una reforma de la Constitución".

En la misma línea, ha advertido de que la "debilidad parlamentaria" del Gobierno "puede ser aprovechada" por los partidos independentistas para "ir en contra" del modelo constitucional. Así, ha incidido en que "no hay que premiar" a los independentistas con reformas constitucionales, cuando, en sus palabras, lo que han hecho es "ir en contra" del modelo de convivencia español.

"No se puede ir de la mano de los partidos independentistas que quieren la voladura de nuestro sistema de convivencia constitucional", ha subrayado la popular, al tiempo que ha exigido a la ministra Batet "un poco más de rigor" al hacer anuncios "de tanto calado", anunciando una reforma de la Constitución "a espaldas" del partido que tiene la mayoría en el Congreso y en el Senado.

El PP, según ha apuntado Levy, cree que "es bueno" dialogar sobre aquellas cosas que "pueden mejorarse" del texto constitucional. "Las reformas constitucionales no pueden ser premio de los independentistas, eso es una irresponsabilidad y le pediríamos mayor rigor al Gobierno de Sánchez", ha precisado.

Respecto al acercamiento de los presos independentistas, Levy ha pedido al Gobierno que "no interfiera" en la acción de la justicia, señalando que "lo que tengan que decidir los jueces que lo decidan los jueces". "No es bueno hacer concesiones políticas en temas que ahora están judicializados, no puede haber trueque político con los independentistas", ha dicho.

Por último, la popular ha pedido a la ministra Batet que comparezca en el Congreso para explicar "con rigor" la reforma constitucional que propone. "No entendemos que esto sea un premio a los partidos independentistas, al revés, hay que fortalecer nuestro modelo constitucional", ha concluido.