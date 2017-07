Leiceaga concurrirá a las primarias del PSdeG en una candidatura "sin etiquetas" ni "tutelas"

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha anunciado su intención de concurrir a las primarias para liderar el partido en una candidatura "sin etiquetas" ni "tutelas" que pivotará sobre "tres claves": conseguir un partido "fuerte" que recupere "la hegemonía" de la izquierda para, a través del "diálogo" con otras fuerzas, construir "una alternativa de gobierno" al PP en Galicia.

Leiceaga ha confirmado este sábado en Santiago su candidatura a liderar del PSdeG tras varias ocasiones en las que indicó que estaba meditando la decisión, y después de que esta misma semana la gestora de los socialistas gallegos estableciese el calendario para las elecciones, que tendrán lugar el 8 de octubre.

Así las cosas, ya son tres los aspirantes a hacerse con el liderazgo del PSOE gallego: el militante vigués Gonzalo Caballero, el diputado Juan Díaz Villoslada y el actual portavoz del PSdeG en la Cámara autonómica, Xoaquín Fernández Leiceaga.

Este último, a preguntas de los medios este sábado, ha reconocido que los tres candidatos tienen "posiciones relativamente próximas", ya que a todos se les "presuponen" las ideas de "el galleguismo y la izquierda", aunque cree que su principal aval en la carrera por la secretaría xeral es su "hoja de servicios, tanto en el plano orgánico como, sobre todo, en el plano social".

"Quiero ser un candidato sin etiquetas, sin tutelas", ha afirmado, para luego apuntar que su proyecto llega para "trabajar con la militancia" y no para "guardar el sitio a nadie", ni para "estar a la sombra de nadie" y "hacer la política de otros".

"Yo voy a hacer mi política si los militantes me dan su confianza", ha apostillado, para luego señalar que el PSdeG debe "trabajar" en la "ubicación de las nuevas coordenadas" trazadas en el partido a nivel estatal tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del mes de mayo.

"Estamos en un tiempo nuevo. A quien tengo que comunicar mi decisión es a los militantes". Esta ha sido la respuesta de Leiceaga a la pregunta de si había informado antes de la rueda de prensa de este sábado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de su intención de concurrir al proceso interno de los socialistas gallegos.

SU CANDIDATURA EN TRES CLAVES

De este modo, Leiceaga ha fijado en "tres" las claves en las que se sustenta su candidatura: "conseguir un PSOE fuerte" para "afrontar un tiempo nuevo" en Galicia; recuperar "la hegemonía de la izquierda tendiendo la mano a otras fuerzas" para, de este modo, afrontar el último objetivo: "construir una alternativa de gobierno" al PP.

"Solos no podemos. Sin nosotros no será posible construir una alternativa al PP. Tenemos que ser hegemónicos para que esa alternativa sea posible para los ciudadanos. Pero solos no podemos y tenemos que aprender a dialogar con otros para atraerlos a nuestras posiciones y conseguir representar a la sociedad", ha declarado.

Todo ello, según Leiceaga, debe hacerse a través de la puesta en marcha de ideas que sean capaces de "generar confianza" entre la ciudadanía gallega y que ésta se sienta atraída por el Partido Socialista.

"Se trata de hacer un proyecto para el conjunto de Galicia. No para Lugo, no para A Coruña, no para Vigo ni para ningún otros sitio por importante que sea. Porque solo así generaremos la confianza suficiente", ha incidido.

A renglón seguido, ha puesto como principal meta en el "plazo inmediato" la articulación de estas líneas para tener "una buena oferta" de cara a las elecciones municipales de 2019.

EXPERIENCIA MÁS RENOVACIÓN

Así las cosas, tras emplazar a que la carrera para liderar el PSdeG discurra con "juego limpio", ha asegurado que iniciará "inmediatamente" los contactos con la militancia pese "a las dificultades que tiene el mes de agosto".

Leiceaga ha justificado su decisión de postularse como candidato como un ejercicio de "responsabilidad" con la gente que lo "apoyó" desde que dio un paso al frente para ser candidato del PSdeG-PSOE en las elecciones autonómicas del pasado año.

"Fuimos a las elecciones, lideré el grupo parlamentario, establecimos un diálogo con los militantes con la sociedad civil durante todo este tiempo. Por responsabilidad con la gente que me apoyó durante todo este tiempo debo dar este paso", ha remarcado.

A esto ha añadido que su proyecto para el partido pasa por "combinar capacidad y experiencia con renovación" y que el socialismo en Galicia tiene que "dar el paso" e "interpretar en clave gallega lo que dijeron los militantes en Madrid" con la victoria de Sánchez.

"No es el tiempo de la inercia. No es el tiempo del conservadurismo, de dejar que las cosas sigan como hasta ahora, sino de construir un instrumento fuerte, unificado, capaz de hacer una política para los ciudadanos de Galicia que sea coherente en todo el país. Y hacerlo desde la búsqueda de la unidad y la integración", ha concluido.