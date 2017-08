La defensa de Ledezma lo considera "desaparecido" al no constatar su presencia

El abogado venezolano Omar Estacio, defensor del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, consideró hoy al dirigente opositor como un "desaparecido" al no poder corroborar su presencia.

"Para nosotros, Antonio Ledezma es un desaparecido porque no podemos dar constancia de su presencia, hasta que no lo veamos, no podemos partir de conjeturas", aseguró Estacio en una entrevista concedida al canal argentino Todo Noticias.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Venezuela volvió a detener hoy a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes estaban bajo arresto domiciliario.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aseguró que los opositores Ledezma y López planeaban fugarse y por ello les fue revocado el arresto domiciliario en que se encontraban.

Para Estacio, a Ledezma "lo mandaron preso y después trataron de construir las causales", lo que "hace su situación personal más gravosa".

Según el abogado, parte del equipo de defensa de Ledezma, entre los que se encontraba Estacio, fue al tribunal que revocó el arresto de Ledezma y el juez no les quiso "atender ni mostrar las actas procesales".

Estacio expuso que, según el tribunal que revocó la medida de arresto domiciliario, Ledezma desacató una orden según la cual estaría impedido de hacer declaraciones políticas.

"Si uno revisa el expediente constatará que a Ledezma se le otorgó una medida de arresto domiciliario en razón de unos quebrantos de salud que sufría (...). En ningún párrafo en el otorgamiento de esta medida se dice que esta medida depende del silencio de Ledezma", relató.

El arresto de Ledezma fue filmado por una vecina y se ve cómo miembros de la Inteligencia meten por la fuerza al alcalde, que viste un pijama, en un ascensor, mientras alguien denuncia insistentemente a gritos: "Se están llevando a Ledezma".

El alcalde, de 62 años, desaparece entre más gritos: "¡Se lo llevan, se lo llevan!", "¡denuncien!", "¡narcodictadura cubana!".

Mitzy Capriles, la esposa de Ledezma, aseguró en declaraciones al mismo canal argentino que "hay muchas cosas que no se vieron en el vídeo" y denunció que "Antonio fue vilmente golpeado".

Capriles exigió que un médico forense analice el estado en el que entra Ledezma "al sitio donde lo tengan recluido", ya que piensa que su vida "corre peligro", pero no significa que tengan miedo.

"Como él nos dice, tenemos que seguir adelante. La lucha continúa y si antes pedíamos calle, calle y calle, ahora tendremos más calle porque frente a un dictador como es Nicolás Maduro lo único que queda es seguir guerreando", clamó.

Agradeció al presidente argentino, Mauricio Macri, por "su profundo apoyo" y pidió más atención a la comunidad internacional porque Venezuela está sumida en "una tremenda crisis humanitaria".

Ledezma fue detenido en febrero de 2015 acusado de conspiración y asociación para delinquir.

Tras dos meses en la cárcel militar de Ramo Verde, recibió una "medida cautelar sustitutiva de libertad" y por motivos de salud cumplía el arresto desde su domicilio. Casi dos años y medio después de su detención, Ledezma no ha sido condenado.

López, por su parte, pasó el pasado 8 de julio a situación de arresto domiciliario después de su encarcelamiento de más de tres años en Ramo Verde, donde sus abogados denunciaron que fue torturado en varias ocasiones.