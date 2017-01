Lavrov dice que con Trump, Kiev tendrá que dejar de mirar a Washington

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Gobierno ucraniano tendrá que actuar de forma independiente, sin el respaldo de Estados Unidos, auguró hoy el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"Confío en que con Trump -si cumple con su propósito de hacer una política exterior pragmática, sin intervenir en los asuntos de otros Estados- los mandatarios ucranianos deberán actuar con mayor independencia, sin contar con sus amos transoceánicos, como era habitual con Barack Obama", dijo Lavrov al intervenir ante el Parlamento ruso.

El jefe de la diplomacia rusa denunció que casi dos años después de la firma de los Acuerdos de Minsk para la paz en el este de Ucrania, "las autoridades de Kiev siguen sin cumplir con sus compromisos".

"No hay signos de que el Gobierno de Ucrania esté a favor de llegar a acuerdos. Estos días, el presidente (ucraniano, Petró) Poroshenko dijo que no dará ni un solo paso para cumplir con los aspectos políticos de los Acuerdos de Minsk hasta que no se garanticen sus exigencias en materia de seguridad", subrayó Lavrov.

Esas exigencias de Poroshenko, agregó, incluyen "la toma del control total de todos los tramos de la frontera ruso-ucraniana", ahora en manos de los separatistas rebeldes del este de Ucrania.

"Y lo dice el presidente que firmó los Acuerdos de Minsk, que dicen negro sobre blanco que el control sobre la frontera se restablecerá cuando se cumplan todos los compromisos políticos de Kiev, incluidos la amnistía y la celebración de elecciones locales en Donetsk y Lugansk, con garantías de un estatus de autogobierno" para esas regiones prorrusas, destacó Lavrov.

Los Acuerdos de Minsk también contemplan la reforma de la Constitución ucraniana demandada por el Kremlin y los sublevados para descentralizar el país y dar amplias competencias el este rusohablante de Ucrania.

Kiev, sin embargo, se niega a avanzar en la parte política de los acuerdos y apuesta por la entrada de una misión policial internacional en las zonas del país controladas por los rebeldes.

También acusa a Moscú de haber invadido con sus tropas el este de Ucrania y exige la retirada de las fuerzas rusas de esos territorios.