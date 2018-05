Laura Borràs, de profesora de literatura a consellera de Cultura

Es una gran conocida del sector y apreciada entre los profesionales de la cultura, además de ser aficionada a las redes sociales, especialmente desde su cuenta de Twitter, donde comparte con sus más de 25.000 seguidores apuntes de literatura, versos de poetas y opiniones políticas.

Licenciada en Filología Catalana en la Universitat de Barcelona (UB) en 1993, se doctoró 'cum laude' en Filología Románica con la tesis 'Formes de la follia a l'Edat Mitjana. Estudi comparatiu de textos medievals i representacions iconogràfiques' --'Formas de la locura en la Edad Media. Estudio comparativo de textos medievales y representaciones iconográficas'.

Ha sido profesora del departamento de Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada de 1998 a 2013 en la UB, donde ha sido directora académica del máster de Literatura en la Era Digital de 2012 a 2013.

En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha sido también profesora de Estudios de Humanidades y Filología de 1999 a 2007, y de Lenguas y Culturas de 2007 a 2009.

LITERATURA EN ENTORNOS DIGITALES

Especializada en literatura en entornos virtuales, desde 2001 dirige el grupo de investigación Hermeneia, que estudia las conexiones entre los estudios literarios y las tecnologías digitales, formado por profesores de universidades europeas y americanas.

Ha sido galardonada por su trayectoria con la Distinció de Jove Investigador de la Generalitat, y ha sido miembro del Internacional Literary Advisory Board de la Electronic Literature Organization (ELO).

También ha sido profesora del Programa de Doctorado Europeo Cultural Studies in Literary Interzones, Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD/ University of Bergamo) y del Erasmus Intensive Program on European Digital Literatures, que coordina la Université Paris 8 (Francia).

Además, ha sido miembro del jurado del Premi Sant Jordi de novela, del Premi Ramon Llull y del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

Dada su procedencia del entorno académico, ha publicado numerosos estudios y textos divulgativos, entre los que destacan 'Literatura Comparada' (2003) junto a Enric Bou; 'Estudis literaris i tecnologies digitals' (2006); 'Poètiques catalanes del segle XX' (2008) y 'Per què llegir els clàssics, avui' (2011).

También es autora de 'Dos amants com nosaltres. Grans històries d'amor i passió de la literartura catalana' (2012); Clàssics moderns (2013); 'Under construction. Literatures digitals i aproximacions teòriques' (2013), y 'La literatura en un tuit' (2017), además de colaborar en medios de comunicación.

Durante 2012 fue comisaria del Any Sales, Calders y Tísner, y en enero de 2013 sucedió a Oriol Izquierdo en la dirección de la ILC, cargo que ocupó hasta el pasado enero, tras obtener un escaño del Parlament por JxCat.