Lastra avisa que el PSOE "no mercadeará" para que Cs respalde a Gabilondo a cambio de hacer alcaldesa a Villacís

Preguntada si ve posible que el apoyo de Ciudadanos a Gabilondo en la Comunidad de Madrid pueda llegar si el PSOE respalda a Villacís en el consistorio de la capital, Lastra ha avisado que el PSOE no "mercadea" con los votos.

"Esto no es mercado persa, no mercadeamos con el voto de la gente. Quien quiera eso no ha entendido nada", ha afirmado la portavoz socialista en la Cámara Baja.

Con todo, ha señalado que el PSOE "no da por perdida la batalla" por la Comunidad de Madrid y ha reclamado a Ciudadanos que apoye la investidura de Gabilondo para "frenar a la ultraderecha". Lastra ha indicado que su partido quiere "afianzar" los resultados obtenidos en las elecciones municipales y autonómicas de este domingo, dado que el PSOE ganó en varios territorios pero no tiene asegurado gobernar.

RESPONSABILIDAD DE C'S CON LA ULTRADERECHA

En particular, ha hablado del caso de la Comunidad de Madrid, señalando que Ferraz "no da por perdida" esta plaza. "Es fundamental y otras fuerzas políticas tendrán que decidir qué hacen con la ultraderecha", ha señalado.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Lastra ha avisado que Ciudadanos tiene "una responsabilidad" en que Vox pueda entrar en gobiernos autonómicos. A su juicio, los de Albert Rivera tienen que afrontar que Vox rechaza ya la vía andaluza, donde apoya desde fuera a un Ejecutivo de PP y Ciudadanos, y pretende estar dentro de los gobiernos.

"Lo importante sería frenar a la ultraderecha y afianzar a Gabilondo. De lo que estamos hablando es que Vox puede entrar a gestionar la Sanidad o la Educación de nuestros hijos, y Ciudadanos tiene una responsabilidad", ha destacado, recordando que formaciones liberales en Europa rechazan pactos con la extrema derecha.

Según Lastra, el partido 'naranja' tiene que "aprender las lecciones" de las últimas elecciones y ver que, tras escorarse a la derecha, se ha quedado "a mucha distancia".

ABSTENERSE PARA FACILITAR GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Por otro lado, la dirigente socialista ha explicado que las negociaciones a nivel nacional para la formación de un gobierno tienen su propio ritmo independiente del escenario autonómico. En el panorama estatal, Lastra ha insistido en que Ciudadanos se puede abstener para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y evitar así apoyarse en los partidos independentistas.

Así, ha indicado que sería asumir una posición de "responsabilidad" y le recuerda a Rivera que en 2016 pidió la abstención del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy. Con todo, Lastra está segura de que finalmente Sánchez será presidente ya que "dobla en escaños" al PP en el Congreso y percibe que los partidos apuestan por una legislatura "tranquila y con estabilidad".

Por último, ha mantenido que la posición del PSOE sobre un gobierno con Podemos es la misma que antes de las elecciones, ya que nunca ha ofrecido un Ejecutivo de coalición a Pablo Iglesias. "Nos gustaría un gobierno socialdemócrata con independientes que traigan talento, pero en solitario del PSOE con apoyos puntuales, especialmente de Podemos", ha explicado, recalcando que siguen siendo sus "socios preferentes".