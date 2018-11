Lastra (PSOE) asegura que Andalucía será "el motor de este país con Sánchez en Moncloa y Díaz en San Telmo"

Así lo ha puesto de manifiesto Lastra en un acto público del PSOE en Cartaya (Huelva), donde ha intervenido junto al cabeza de lista por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, y el secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo.

La dirigente socialista ha sostenido que, de cara a las elecciones autonómicas en Andalucía, hay que conseguir que la presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, obtenga una "amplia mayoría" para que siga gobernando en la comunidad autónoma.

A su juicio, "la izquierda no se debe dejar engañar por una falsa izquierda" y hay que conseguir que "la derecha, si puede ser, se quede en casa, así como que Susana Díaz obtenga una amplia mayoría para gobernar", ha incidido.

Lastra, que ha instado a todos los socialistas a salir a la calle para animar a los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo 2 de diciembre, ha remarcado que "hasta el último votante progresista tiene que votar al PSOE" por "el progreso de esta tierra".

Tras resaltar la apuesta del PSOE por la creación de empleo y de calidad, ha apuntado que para este fin es "fundamental ganar en Andalucía, para ganar en España y derogar la reforma laboral". En su opinión, "es importante que el ejemplo de Andalucía llegue al resto de España, ya que una forma de gobernar progresista es posible y es fundamental para salvar a nuestra democracia de aquellos que no creen en la democracia, ni en la libertad, ni en el pluralismo político", así que "a ganar el 2 de diciembre", ha enfatizado.

"FRENTE AL RUIDO, EXPLICACIÓN"

De otro lado, Lastra ha hecho alusión al trabajo desarrollado por el PSOE en el Congreso y por el Gobierno de Pedro Sánchez, a la par que ha recordado algunas de las medidas emprendidas como "la aprobación de la toma en consideración de una ley sobre Bebés Robados para que haya justicia y reparación; el real decreto para que los bancos paguen los impuestos de las hipotecas; o el real decreto para mejorar las carreteras españolas", entre otras iniciativas.

Pero, como ha indicado, esto "no salió en ningún sitio porque lo que interesa a los provocadores, a los que no creen en esta democracia, es el ruido, el insulto y la descalificación para que no se sepa lo que Gobierno socialista está haciendo". Por ello, frente a eso, "nosotros a explicar todos los días lo que estamos haciendo en España y en Andalucía", ha continuado Lastra.

De otro lado, respecto a los altercados en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), donde un grupo de taxistas impidió que se celebrara un acto político de Susana Díaz, ha dejado claro que todo el mundo tiene derecho a la reivindicación, "pero desde el respeto", al tiempo que ha destacado que el PSOE "escucha a todo el mundo y da soluciones a los problemas de los ciudadanos".

Asimismo, ha recordado que durante muchos años en España "nos tuvieron callados, pero ya no nos van a callar" porque "vamos a explicar nuestro proyecto político en todos los sitios".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE se ha mostrado convencida de que hace siete meses "no había tanto ruido en nuestro país" porque el PSOE estaba en la oposición y "hablaba de políticas, de políticas de empleo, de los problemas de la ciudadanía". Esto, a su parecer, contrasta con la postura de otras fuerzas políticas que desde que fructificó la moción de censura se han dedicado a llamar a Pedro Sánchez "golpista" y "ocupas" a los dirigentes del PSOE.

En este sentido, ha parafraseado al histórico socialista Alfonso Guerra, quien decía que en la derecha "se creen que el poder es suyo", y "durante 40 años lo tuvieron y eso es lo que les pasa; por eso no quieren dejarnos explicar lo que hacemos", ha añadido.

Por todo ello, Lastra ha puesto en valor el trabajo de los 84 diputados socialistas en el Congreso que, "por culpa de las provocaciones de 'Rufianes' (por Gabriel Rufián, ERC), de 'Casados' (por Pablo Casado, PP) y de 'Riveras', (por Albert Rivera, Ciudadanos), no se sabe". Así las cosas, ha agregado que en el Congreso van a "aprobar que suba el salario mínimo interprofesional; que suban las pensiones", entre otras medidas, y por ello, ha reivindicado "el valor de la política".

Finalmente, ha criticado que "la derecha azul y naranja estén a la deriva", y ha lamentado que ambas "impidan que España tenga 6.000 millones de euros más para invertir en educación, en sanidad y planes de empleo, que es lo que importa a la gente". Además, la socialista les ha reprochado que "impidan que se exhume a un dictador o se saque a la gente de las fosas", incidiendo en la importancia y valor del proyecto de los socialistas para "mejorar la vida de los ciudadanos".