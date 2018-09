Lambán apoya la supresión de los aforamientos y plantea que se acometa también en Aragón

En declaraciones a los medios de comunicación, durante su asistencia a los actos de celebración del 75 aniversario del Grupo Saica, el presidente aragonés ha indicado que los aforamientos existen "desde el arranque de la democracia", pero "es algo que desde hace algún tiempo empezó a ser visto como una fórmula desfasada".

"Eso es algo que compartimos todos los partidos políticos, creo que en cualquier momento hubiera sido oportuno que se hubiera planteado acabar con los aforamientos y desde luego lo es este en el que el presidente Sánchez lo ha planteado", ha estimado.

Asimismo, ha manifestado que "en Aragón no tendremos ningún inconveniente en modificar el Estatuto de Autonomía para avanzar en la supresión de los aforamientos, pero no es el Gobierno quien lo puede hacer, ni siquiera el grupo Socialista, es algo que tiene que abordarse en el conjunto de los grupos parlamentarios y si todos somos consecuentes con lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, de estar a favor de la supresión de los aforamientos, me imagino que es una propuesta que saldrá adelante".

Por tanto, ha apostado por "abordar y acometer" esta reforma de la Constitución y del Estatuto, estimando que "si se acomete en Madrid, es prácticamente imposible que no se acometa en el resto de los parlamentos autonómicos de España".

En todo caso, ha reiterado que esta iniciativa "le corresponde al parlamento, es una reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, eso son palabras mayores y el Gobierno en modo alguno debería suplantar a las Cortes de Aragón en la adopción de esta iniciativa. Si las Cortes de Aragón le encomiendan al Gobierno hacer una propuesta de reforma del Estatuto, el Gobierno estará encantado de hacerlo, pero la iniciativa corresponde a las Cortes", ha concluido.