Lambán, convencido de que Sánchez no indultaría a los presos del procés si son condenados: "Que no se me enfade"

"Yo no los indultaría y, es más, por conversaciones que he tenido con Pedro Sánchez, me atrevo a decir, que no se me enfade, que él tampoco los indultaría", ha manifestado Lambán en una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press.

En el debate a cuatro de anoche, tanto el líder del PP, Pablo Casado, como el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, echaron en cara a Sánchez que no contestase a si indultará a los presos "golpistas", pero el jefe del Ejecutivo pidió respetar la "separación de poderes" y apuntó que no puede haber un "indulto preventivo ni la negación preventiva del indulto".

LO ACHACA A UNA "ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN"

El presidente aragonés desconoce por qué Sánchez no dice en público que no indultaría a los presos del procés y lo ha achacado a una "estrategia de comunicación". "Cada cual dice las cosas cuando lo considera oportuno", ha señalado.

En todo caso, Lambán, que pertenece al ala crítica de Sánchez, ha insistido en que si al final son condenados por los delitos de los que se les acusa, "no tiene absolutamente ningún sentido que se les indulte" y que en esa misma línea cree que transita el presidente.

"Que no se me enfade Pedro ni se me enfade nadie del Gobierno ni sus estrategas electorales pero estoy convencido de que Pedro Sánchez no indultaría a los independentistas por lo menos si finalmente son condenados", ha concluido.