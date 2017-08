RAJOY LLAMA A LUCHAR TODOS JUNTOS CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL Y EL TERRORISMO

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, hizo este lunes en París un llamamiento a luchar todos juntos contra el terrorismo y la inmigración ilegal, dos problemas que puso en relación y que fueron abordados hoy por diversos mandatarios europeos y africanos en la cumbre celebrada en la capital gala.

Rajoy intervino en la rueda de prensa conjunta que dieron al término de la reunión los máximos dirigentes de Francia, España, Alemania, Italia, Níger, Chad y Libia y la Alta Representante para la Política Exterior de la UE.

En esta cumbre se abordó el problema de la inmigración ilegal y también el de la lucha contra el terrorismo, que se trató a petición del propio Rajoy tras los recientes atentados yihadistas en Cataluña.

En este sentido, el presidente del Gobierno comenzó agradeciendo al presidente de Francia, Emmanuel Macron, haberle manifestado su solidaridad con el pueblo español por los atentados de Barcelona y Cambrils, y al resto de participantes en la cumbre por habérsela manifestado en privado.

Rajoy dijo que el terrorismo “es algo global”, por lo que “la batalla la tenemos que dar todos jutos y en todos los países del mundo”, y que, según un estudio que llegó a sus manos, la principal preocupación de los ciudadanos es el terrorismo, luego la inmigración ilegal y después los problemas económicos, por lo que la reunión había abordado los temas oportunos.

Sobre la inmigración ilegal, lamentó que “tiene consecuencias y ninguna buena, para los países de origen, los de tránsito y los de destino”, porque se marchan “los jóvenes que pueden tirar de su país”, los mismos que pueden permitirse salir, porque hace “fuertes a las tramas de inmigración ilegal, muere mucha gente y no produce ningún efecto positivo para nadie”.

"NO HAY VARITA MÁGICA"

Ahora bien, reconoció que “es un asunto muy dificil que no se resuelve con una varita mágica y lleva mucho tiempo, pero hay que dar pasos en la buena dirección”.

Tales pasos, que coincidirían con las medidas genéricas aprobadas en la reunión, serían evitar que muchas personas pierdan lavida, eliminar las mafias que trafican con personas y apoyan a los grupos terroristas, ayudar al desarrollo de los países y cooperar para el control de las fronteras y las costas”. En definitiva, “una batalla muy compleja pero que, si la damos todos juntos, la vamos a ganar”. Para evaluar la eficacia de las medidas antes de la cumbre de la Unión Africana, Madrid acogerá una reunión con los mismos participantes que hoy a finales de octubre o principios de noviembre.

Sobre el terrorismo, Rajoy subrayó la importancia de la colaboración entre policías y países, muy útil para España en lo que se refiere a la ayuda de Francia y Marruecos, y en este sentido avanzó una reunión de los jefes de inteligencia del G-6; y también la de la lucha contra la radicalización, en internet pero también fuera de la red, puesto que en la de los autores de los atentados de Cataluña “Internet no jugó prácticamente ningún papel”.

Además, propuso luchar contra la financiación del terrorismo y la elaboración de un estatuto internacional de sus víctimas, de la que España espera convencer a sus socios que emitiría “un mensaje de fuerte compromiso por la memoria, la dignidad y justicia” y para la que la experiencia de España con el terrorismo de ETA “puede se muy útil y eficaz”.

