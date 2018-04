EL PSOE APOYA LA "LUCHA POR LOS DERECHOS DE LOS MILITARES" DE LA CABO EXPEDIENTADA POR EL EJÉRCITO DEL AIRE

Google Plus

El Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido una reunión en el Congreso de los Diputados con la cabo y secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Teresa Franco, contra quien el Ejército del Aire ha abierto un expediente.



Según informó el PSOE, a la reunión asistieron la portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Margarita Robles; su portavoz de Defensa, Zaida Cantera; su portavoz de Igualdad, Míriam Alconchel; su secretaria primera de Defensa, Esther Peña, y su vocal de Igualdad, Lidia Guinart. También estuvieron presentes representantes de Podemos y Ciudadanos.

Los socialistas destacaron la labor de Franco en su “lucha por los derechos sociales de los militares y, en especial, por la búsqueda de la igualdad en las Fuerzas Armadas” y denunciaron que este compromiso “le haya costado ser expedientada tras denunciar por acoso a su superior”.

También pusieron de manifiesto que “los militares y las militares no son ciudadanos de segunda y que, aun teniendo limitados ciertos derechos, el resto permanecen intactos, como recoge la Ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas”, aprobada en tiempos de Carmen Chacón al frente del Ministerio de Defensa, de quienes destacaron que su labor “siempre estuvo guiada por su férreo compromiso con la defensa de los derechos sociales y la igualdad".

AUME denunció que el expediente abierto a la cabo Teresa Franco muestra “claras connotaciones de desvío de poder” hacia una representante asociativa y responde a una acción del Ministerio contra el derecho de asociación profesional.

Asimismo, reprocho que la apertura del expediente constituye una actitud “impropia de un país moderno y avanzado” y afirmó que es “contraria al espíritu democratizador” de las Fuerzas Armadas y de reconocimiento de derechos fundamentales de sus miembros, especialmente el de igualdad y no discriminación.

Por su parte, el Ejército del Aire explicó que ha abierto expediente a la cabo Teresa Franco porque los últimos tres años no ha superado las evaluaciones anuales a que se someten los todos los miembros de las Fuerzas Armadas.



