LLAMAZARES Y GARZÓN PRECISAN QUE ACTÚA NO SERÁ UN INSTRUMENTO ELECTORAL POR EL MOMENTO

Actúa, plataforma creada por el excoordinador federal de Izquierda Unida Gaspar Llamazares y el exjuez Baltasar Garzón, seguirá funcionando como tal sin pretensión de convertirse por el momento en un instrumento electoral, según precisaron este viernes en un comunicado.

Ese comunicado llega días después de conocerse el registro de Actúa como partido político en el Ministerio del Interior, y el mismo día en que el actual coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha cuestionado la honestidad de Llamazares por acusarle de querer liquidar la coalición mientras monta una formación que podría competir electoralmente con ella.

"La marca Actúa es el nombre de la plataforma para la reflexión, el debate y la intervención política que nació en abril con el primer objetivo de acabar con los gobiernos del Partido Popular e impulsar el diálogo y la construcción de una alternativa desde las fuerzas de la oposición", explican.

Su registro como partido político, precisan, "es una medida exclusivamente cautelar y preventiva para salvaguardar un nombre, una marca. No existe hoy por hoy intencionalidad alguna de transformar la plataforma en ninguna suerte de instrumento electoral".

En el "hipotético caso" de que en algún momento quienes la integran decidieran colectivamente "que no se cumplen los objetivos citados en el llamamiento inicial y que se precisa dar un paso al frente, la consecuencia lógica sería poder utilizar la marca de la que ya se dispone.

Explican, por tanto, que en la actualidad Actúa no funciona como un partido ni tiene intención de desarrollar estructuras organizativas como las que configuran un partido ni, en consecuencia, cuenta ni tiene previsto contar con militancia. "Funciona como una plataforma plural y sus integrantes son promotores y promotoras".

Reconocen que entre sus integrantes hay "distintas opiniones legítimas" sobre esa cuestión, pero el consenso actual es seguir como plataforma. El partido, insisten, "solo empezaría a construirse como tal, -y solo si así se decidiese en el seno de la plataforma-, en el caso de que las políticas de unidad de acción dentro de la izquierda y entre las fuerzas del cambio no diesen el fruto deseable".

Precisan, además, que Actúa "no nace con ánimo de división en la izquierda, más bien todo lo contrario: la pluralidad no necesariamente resta. La no participación de Actúa en futuras citas electorales significaría que los que hoy tienen en su mano el desalojo del PP de los órganos de gobierno habrían logrado la fórmula de consenso de mínimos para conseguirlo. En esas circunstancias, Actúa pondría a disposición de esos acuerdos todo su apoyo y esfuerzos aportando su trabajo".

Actúa seguirá trabajando "en la misma línea, abriéndose a la pluralidad de opciones de forma democrática y amable, extendiendo la plataforma por todo los territorios del Estado, dialogando y explorando líneas de actuación capaces de lograr los objetivos que promovieron su nacimiento. En este sentido, hemos de celebrar que en los últimos 3 días más de mil firmantes se han sumado al proyecto".

