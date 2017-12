RAJOY LLAMARÁ AL RESTO DE PARTIDOS TRAS REUNIRSE CON RIVERA

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, continuará con los dirigentes de los demás principales partidos políticos la ronda iniciada este jueves con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.



Así lo dijo ante los medios de comunicación el coordinador del PP, Fernando Martínez Maíllo, antes de participar en un acto en Benavente (Zamora) y tras la reunión mantenida horas antes por Rajoy y Rivera en La Moncloa.

Explicó que Rajoy ha comenzado la ronda por su socio de investidura para hablar de la situación política general, del futuro de Cataluña tras las elecciones del pasado día 21, y de los retos del próximo año, especialmente la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Se habló de reformas pendientes, explicó, de forma específica de que 2018 "tiene que ser el año" de la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica "ahora que la situación económica ha mejorado".

Después de la reunión con Rivera, Martínez Maíllo aseguró que Rajoy seguirá la ronda con el resto de partidos, especialmente con quienes le han apoyado en el año que termina.

Ambos coincidieron en la necesidad de que el nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña respete la Constitución y las leyes para evitar nuevos riesgos derivados de la inestabilidad política porque con la única salvedad de lo que pueda ocurrir en esa comunidad el futuro económico se presenta "cada día mejor" y el objetivo es crecer a más del 3% y crear 600.000 empleos el próximo año.

Martínez Maíllo aseguró que Rajoy y Rivera no hablaron de si Inés Arrimadas intentará o no formar gobierno en Cataluña porque en una reunión de este tipo se abordan "temas de Estado" y no iniciativas de los respectivos partidos.



