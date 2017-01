EL PP LLAMA A LA “RESPONSABILIDAD” DEL PSOE PARA APROBAR LOS PRESUPUESTOS

- Reconoce que las elecciones son una “posibilidad”, aunque asegura no pensar en ello porque sería “malo” para España. El Partido Popular afirmó este lunes que una negociación como la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es “complicada” y recordó que ni siquiera con el PNV se suma. Por ello, insistió en que Mariano Rajoy quiere extender las negociaciones al PSOE, un partido que “al final tendrá que decidir” si quiere un país sin PGE. Por ello, pidió a los socialistas que asuman una “responsabilidad” que es “compartida”.

En una entrevista en Onda Madrid recogida por Servimedia, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Fernando Martínez-Maíllo, dijo que la negativa socialista a apoyar las cuentas públicas es “por ahora”. “Somos conscientes de que tenemos que dialogar, negociar, ceder, pero aquí la responsabilidad es de todos, no solo de Rajoy”, aseveró.

Reconoció que la mayor responsabilidad la tienen el Gobierno, el PP y Rajoy, aunque también el resto de partidos con representación parlamentaria. “Creo que sería una mala imagen a nivel internacional que España no tuviera presupuestos. La decisión va a depender no sólo del PNV, sino también del PSOE”, apostilló.

EL PP NO PIENSA EN NUEVAS ELECCIONES, AUNQUE ES UNA “POSIBILIDAD”

Sobre la posibilidad de convocar elecciones generales a partir de mayo si Rajoy no logra apoyos para aprobar las cuentas públicas, Maíllo incidió en que en el PP no están pensando en ese escenario. “Es verdad que es una posibilidad, pero desde luego no pensamos en ello porque sería malo para España".

“Estamos pensando en tener presupuestos, en hacer un pacto por la educación, un pacto en materia de pensiones... Estamos pensando en llegar a acuerdos importantes con el resto de formaciones”, explicó Maíllo, para, a renglón seguido, exponer que “a partir de ahí” lo que pase dependerá “mucho” de la “capacidad del resto de partidos de poder dialogar”.

Así las cosas, avisó de que el PP “no va a gobernar con el programa electoral de los demás”. “Pero también somos conscientes de que tenemos que ceder y no podemos gobernar solo con nuestro programa. Por lo tanto, tenemos que sentarnos a buscar acuerdos”, sintetizó.

