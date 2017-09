RIVERA, SOBRE LA LIMITACIÓN DE MANDATOS: “EL PP NO TIENE PALABRA PERO TAMPOCO ESCAÑOS SUFICIENTES”

- Contrato único, supresión de aforamientos y reforma electoral, objetivos de Ciudadanos para el nuevo curso político. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, afirmó este sábado que su partido sabe "que el PP no tiene palabra pero tampoco tiene escaños suficientes”, por lo que señaló que negociarán con el resto de formaciones en el Congreso para aprobar su propuesta de limitación de mandatos, entre otras reformas.

Estas declaraciones tuvieron lugar tras la reunión de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos celebrada en Ávila, en la que el partido fijó sus objetivos principales para el nuevo curso político.

La propuesta de limitación de mandatos, incluida en el acuerdo de legislatura de PP y Ciudadanos, se enmarca en uno de esos objetivos de la formación naranja, concretamente el de “lucha contra la corrupción y regeneración de la vida pública española”.

Según Rivera, el objetivo de esta propuesta es “acabar con las redes clientelares y con los que confunden el poder con su partido”.

En esta línea Rivera también señaló como “imprescindible” la eliminación de los aforamientos para “acabar con los privilegios de los políticos” y la elaboración de una ley contra la corrupción que “proteja a los denunciantes y no a los corruptos” y por la que éstos no puedan ser indultados y cumplan sus penas.

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos también destacó como un objetivo la lucha contra el desempleo y la precariedad laboral, para lo que presentarán un nuevo marco laboral con un único contrato “para que no haya trabajadores de primera y de segunda y que todos los ciudadanos tengan oportunidades”. En este sentido Rivera afirmó que hay que modernizar el mercado laboral para dejar de ser “campeones de Europa de paro y precariedad”.

Además, Rivera también señaló como objetivo reformar la Ley Electoral para hacerla “justa” y que “no haya españoles de primera ni de segunda” y que se introduzcan listas abiertas para poder elegir “personas y no solo partidos”. A este respecto el líder de Ciudadanos mostró su intención de acelerar la tramitación de esta reforma, actualmente en comisión del Congreso, para que en las próximas elecciones sustituya a una ley electoral “obsoleta”.

Por último, Rivera también se refirió a la búsqueda de unos Presupuestos Generales del Estado “más sociales, con menos impuestos” y con “partidas de futuro” en educación, innovación y el mercado laboral.



